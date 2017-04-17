「Sound Cycle」是一款看起來就很舒服的環境音播放器，將 6 種環境音以扇形組合成一個圓，包含風聲、雨聲、雷聲、古老時鐘的滴答聲…等，可單純聆聽其中一種，也可混用多種音效組合，每種聲音可各別調整音量大小，為自己創造一個獨特的情境。

支援定時器設定，從 0 ~ 60 分鐘，不論是要短暫休息一下或是在睡前使用幫助入眠，都可簡單拖動定時器，避免電量的浪費，甚至在工作或念書時也可使用，例如想專心工作或念書 30 分鐘休息一下，就可以將它做為有聲的倒數計時器使用哦！

另外還可輸入一句話，會顯示在音效播放畫面中，可寫下喜歡的名人名言或其它具提醒、勉勵效果的話都不錯唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Sound Cycle

Sound Cycle 軟體語言： 繁體中文, 簡體中文, 英文

繁體中文, 簡體中文, 英文 開發人員： 深圳市光合科技有限公司

深圳市光合科技有限公司 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Sound Cycle」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

播放方式有兩種，可直接點擊中心的播放鍵，即會隨機選取播放其中一個音效，也可長按選擇特定音效，或選取兩種以上的音效組合，每種音效都可各別從外圈的位置拖曳調整音量。若想取消選取音效，只要在該音效圖示上雙擊即可。

點擊下方的「沙漏」圖示可設置定時器，最長可達 60 分鐘。啟用定時器後，在下方可看到時間倒數，也有取消及暫停鍵可使用。

點開左側選單，「句子」可輸入一句話，就會顯示在播放畫面下方。