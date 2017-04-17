「Sound Cycle」是一款看起來就很舒服的環境音播放器，將 6 種環境音以扇形組合成一個圓，包含風聲、雨聲、雷聲、古老時鐘的滴答聲…等，可單純聆聽其中一種，也可混用多種音效組合，每種聲音可各別調整音量大小，為自己創造一個獨特的情境。
支援定時器設定，從 0 ~ 60 分鐘，不論是要短暫休息一下或是在睡前使用幫助入眠，都可簡單拖動定時器，避免電量的浪費，甚至在工作或念書時也可使用，例如想專心工作或念書 30 分鐘休息一下，就可以將它做為有聲的倒數計時器使用哦！
另外還可輸入一句話，會顯示在音效播放畫面中，可寫下喜歡的名人名言或其它具提醒、勉勵效果的話都不錯唷！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Sound Cycle
- 軟體語言：繁體中文, 簡體中文, 英文
- 開發人員：深圳市光合科技有限公司
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Sound Cycle」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
播放方式有兩種，可直接點擊中心的播放鍵，即會隨機選取播放其中一個音效，也可長按選擇特定音效，或選取兩種以上的音效組合，每種音效都可各別從外圈的位置拖曳調整音量。若想取消選取音效，只要在該音效圖示上雙擊即可。
點擊下方的「沙漏」圖示可設置定時器，最長可達 60 分鐘。啟用定時器後，在下方可看到時間倒數，也有取消及暫停鍵可使用。
點開左側選單，「句子」可輸入一句話，就會顯示在播放畫面下方。