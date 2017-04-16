查單字的工具 App 已經介紹過不少，隨點即查的功能其實並不稀奇，如果手機本身就有裝 Google 翻譯的，只要長按欲查詢的英文單字就能選擇翻譯功能，那這樣「查查單字」還要來玩什麼呢？

它的功能當然不止隨點即查這麼簡單，那只是它最基本的功能，在任何地方複製文字後，就會自動顯示查詢結果，包含發音、音標、詞性以及更多的釋義內容，若在不能使用複製功能的狀況下，也可使用浮動按鈕開啟快速查詢功能，直接手動輸入單字查詢，不需切換翻譯 App 讓學習的過程可以連貫下去。

而有在查單字學英文或看文章的朋友，一定都會有反覆查詢同一個單字的經驗，那是因為查詢過後都沒有反覆加強記憶的關係，在「查查單字」中只要曾查過的單字都會被程式記憶起來，透過「練習」功能，可幫你學習新單字、複習舊單字，讓這些單字能牢記在腦海中！

另外程式還有提供每日英文新聞文章，可自選文章來源，包含 CNN、ESPN、Google News、National Geographic…等近 40 個新聞頻道，透過閱讀學習新的單字同時又能了解時事也很不錯。如果你正在尋找翻譯程式，就考慮看看「查查單字」吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 查查單字

查查單字 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： TinyLin

TinyLin 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「查查單字」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次使用會有簡單的功能介紹。

可陸續「啟動複製顯示翻譯」與「啟動快速查詢」。打開快速查詢功能就會在螢幕上出現一片「葉子」造型的浮動按鈕。

當需要查詢單字時，只要長按選取然後複製，就可以立即查看單字釋義。

如果是無法複製的單字，就可以點擊「葉子」浮動按鈕展開查詢畫面，直接手動輸入查詢。

若想暫時隱藏浮動按鈕，只要長按再拖曳到下方的「X」即可先隱藏到上方的通知欄中。

在主程式中會保留所有查過的單字，點擊即可再次查看相關內容。

切換到「閱讀」可在「文章來源」勾選自己有興趣的新聞頻道。在閱讀的同時，一樣可使用複製查單字的功能。

「練習」裡可以反覆練習曾經查過的單字，幫你加強記憶哦！點入「開始練習」即會隨機出現單字並播放發音，點擊「看答案」就能看到釋義內容，再依對該單字的熟悉度點選下方三個選項，程式就會自動安排學習、複習進度。

如果覺得唸單字的語音速度太快或太慢，都可以到設定中自行調整哦！