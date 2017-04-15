這幾天在 LINE 裡收到朋友傳來的語音訊息，點開來聽就發現被陰了一把，內容就是用 Google 小姐的聲音講一些沒營養的話，相信這段語音訊息應該正在 LINE 的群組、好友間廣為流傳，如果你沒收到過的話也別傷心，因為那只代表你的朋友不愛搞這套而已。

那如果你已經被整了而且也很想請 Google 小姐幫你講些話回敬朋友的話，Android 手機使用者可下載「狂新聞語音產生器」，它就可以把你輸入的文字轉成語音檔，還能調整講話速度，試聽覺得效果不錯的話，就可將音檔儲存到手機中或直接透過 LINE、Facebook Messenger…等方式進行分享。

不過在 Google Play 的程式評論裡有使用者提出有因為字數太多而無法儲存或分享的問題，以致於想了很久的梗都不能用很可惜，所以這邊就幫大家實際測試了一下到底可以輸入多少字呢？答案就是…請自己聽聽下面的音檔吧！啊哈哈哈哈哈哈～但不知道之後會不會放寬哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 狂新聞語音產生器

狂新聞語音產生器 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： 台灣狼

台灣狼 官方網站： http://tbpfs1.blogspot.tw/

http://tbpfs1.blogspot.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「狂新聞語音產生器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

開啟程式在格子中輸入想要講的話，還可調整講話速度，按下「發聲」可試聽，覺得不錯就可以選擇分享或儲存語音。

按下「儲存語音」後，一定要看到「存檔到 carzy 檔案夾」才有存成功哦！