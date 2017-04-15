大部份的益智遊戲都以找到正確答案為目的，但在「PullBalls」裡卻沒有唯一的解！在遊戲中，每個關卡都至少有一顆球連著線吊著，玩家需想辦法拉斷所有的線，讓球掉落即可過關。

而所使用的工具只有兩種不同特性的線條，「黃線」帶有重量，用它將球圈起來就能增加重量拉斷線；「藍線」則沒有重量，畫出後就會停留在空中，玩家利用這兩種簡單的線條，就足夠破解所有的關卡，但要注意的是線條的使用長度是有限制的哦！

目前一共有 120 關，未來還有陸續增加的可能，每個關卡沒有特定的解答，但都只有一個目的，那就是將球落下，有些關卡真的不太容易，例如球的下方有障礙物，或被夾在一個限定空間中，讓你無法單純用圈選的方式增加球的重量，這時只能想想有什麼其它更好的解決方案了。是一款畫面簡單，但絕對讓你的大腦動的厲害的物理益智遊戲哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： PullBalls

PullBalls 軟體語言： 英文

英文 開發人員： IzumiArtisan

IzumiArtisan 官方網站： http://izumi-artisan.com/en/pullballs/

http://izumi-artisan.com/en/pullballs/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8 以上 / Android 4.2 以上

iOS 8 以上 / Android 4.2 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點入「START」一共分為 8 個 LEVEL，每個 LEVEL 有 15 關可跳著玩，但必須過到一定關卡數才能解鎖下一個 LEVEL。

從第一關開始，上方有個連著線的小球，直接使用黃線將它圈起來增加重量，就能成功拉斷線。只要有畫線，右上角就會計算長度，最多只能使用 5000。

在這遊戲當中，沒有什麼比分的機制，除非你真的很想跟朋友比，就可以在過關時將過關畫面分享出去，上面就可以看到所使用的線條長度與過關方式。也就是說，在線條長度的限制下，你想使用多少的線來過關都沒問題，愛怎麼畫就怎麼畫，很自由的！

有時會需要使用藍線，點擊下方的黃手即可切換成藍手，所畫出來的藍線就會固定不動囉！

當遇到下面這樣有點棘手的狀況時，就要多動點腦想想怎麼樣才能將線拉斷了。

如果真的想不出來，還可以使用右下角的「相機」按鈕將關卡畫面分享到 Facebook 或 Twitter 求救。

後面還有更多困難的關卡等著各位，紅色區域是不能畫線的範圍，必須從上方畫面讓線墜落，而右圖的線搞的那麼長，到底要怎麼處理才能弄斷它呢？！全靠各位的智慧啦！