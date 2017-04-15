喜歡分享照片的朋友，除了逐張照片上傳分享外，也有人會選擇將照片搭上音樂製作成一部音樂短片，不過這類型的 App 大部份都無法自訂照片切換的時間點，有的是依照片的張數與音樂長度去做平均分配，有的則是有限制影片的總長度，可能 15 秒或 30 秒…等，照片放的越多，切換的速度就會越快。

而「節拍相冊」則是一款可以讓你的照片隨音樂節奏切換的音樂幻燈片 App，但如果你跟我一樣以為是程式會自動辨識音樂節拍去切換照片，那就錯了！它的做法是讓使用者自己跟著節奏打拍子，在想要的時間點手動切換照片，完成編輯後，就能製作好一部充滿節奏感的音樂影片囉！

除了單純的切換效果外，還提供四種不同的閃變特效，可用在特別的照片出場時，加上耀眼的特效加強它出場的氣勢。另外還有三種濾鏡可選擇，不過不論是閃變特效還是濾鏡，每部影片都只能選定使用其中一種，而音樂的部份除了程式內建的音樂外，也可以使用手機內原有的音樂曲目，並可自訂音樂開始與結束的時間點。

操作方式十分簡單，但需要一點節奏感就是了。下面先來看看製作出來的感覺。





▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 節拍相冊

節拍相冊 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： EnjoyMobi Video Editor Studio

EnjoyMobi Video Editor Studio 官方網站： http://www.energysh.com

http://www.energysh.com 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Adrpod 4.0 以上

Adrpod 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「節拍相冊」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

點入「添加圖片」從相簿中選取想要加入的照片，數量沒有限制但加入太多的照片會拖慢處理的速度。選取照片後按下「開始」。

因為影片僅支援方形顯示，所以照片會無法完全展露出來，可先到「縮放」調整每張照片要顯示的範圍。兩指斜拉可縮放，也可拖曳移動位置。

點入「音樂」則可選取要使用的音樂，程式預載了一首，按下方的「Download more music」即可下載更多，或是切換到「我的音樂」選擇手機內的其它音樂。

點選曲目可試聽，點入右上角的設定圖示則可自訂音樂的起迄時間。

另外，點入「設置」可選擇不同的閃變與濾鏡特效。以上說的縮放、音樂與特效，建議最好在開始編輯前就要先做好選擇與設定，因為只要其中一個有變動，就必須重新編輯一次照片出現的節奏位置。

一切都設定完成後，就可以按下「開始」，當音樂開始播放時，照片也會自動微微縮放產生動態效果，隨著音樂的節奏變化，點擊下方的「＞」可切換顯示下一張照片，一直到最後一張照片出現時，就會以一小段的音樂淡出結束影片製作。

若有特別的照片出場時，可點擊「閃變」就會展現不同的切換特效。完成時，點擊「預覽」先看一下照片有沒有準確的在想要的時間點出現。

若覺得不是很完美，可點擊「重設」再編輯一次。沒問題的話就點擊右上角的「分享」圖示，選擇儲存到相簿或分享到其它地方。

下面這個是開發者所提供的製作過程，可以了解實際的操作方式。