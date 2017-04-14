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「可愛的計算機」功能簡單、快速折扣計算，還有俏皮的貓咪陪你一起按！（Android）

生活要多點樂趣，就從加入可愛的小元素開始！手機內原生的計算機 App 絕對足夠應付一般人的使用需求，但是通常都長的很不有趣，如果想在使用計算機的同時，也能有會心一笑的機會，就可以考慮使用這款「可愛的計算機」。

它擁有基本的加減乘除計算功能，但若你剛好對折扣計算很苦手的話，它還提供了超簡單的折扣計算功能，只要輸入金額後，就可以直接點擊折扣 % 數計算折扣後的金額，另外也有記錄每一筆的計算結果，要用來做簡單的比價也是 OK 的。

而最重要的可愛元素，就是當你在使用計算機鍵盤輸入數字或運算符號時，左上角也會有隻貓跟著你一起按，當按下等號時，牠的動作會更俏皮，這樣的設計根本意圖使人不專心！（指）因為在按數字時會一直想看貓咪的動作啊～但真的能讓苦悶的生活增加些許的樂趣唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：可愛的計算機
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：hundredapps
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「可愛的計算機」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

在輸入數字或使用運算符號時，左上角的貓咪也會跟著一起按牠的計算機，而按下等號時，就會出現右圖的可愛動作唷！

 

若想計算折扣金額的話，在輸入總金額後，再按下「%OFF 計算」就有四種常見的折扣可快速使用，如果有其它的折扣需求，也可拖曳上調整桿直接設定。

 

點擊右上角的列表圖示可查看計算的歷史紀錄。

 

點擊「＋」則可開啟通知欄快捷鍵、按鈕振動回饋功能。

 

 

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