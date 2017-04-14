「內容農場」在維基百科的定義「指以取得網路流量為主要目標，圖謀網路廣告等商業利益的專業公司。…用各種合法、非法之手段大量、快速的生產品質不穩定的網路文章，…文章品質多半低劣、不具參考價值，而且摻雜著許多廣告式的連結…」。

每個人或多或少都曾經看過由內容農場所產出的文章，都有著超聳動的標題讓人很想點進去看的特色，但點進去後通常發現文章內容都有些辭不達意，前後段沒有連接性，甚至真實性令人存疑，雖然現在大家對內容農場比較了解，許多人已會刻意避免點入及分享這類型的文章，但難免還是會不小心去點到，畢竟還是有很多人不知道內容農場的存在，例如許多的長輩們…

「內容農場檢查器」是由香港的開發團隊所推出的 App，主要目的是要幫大家攔截這些內容農場的文章，在打開各種內容農場網站前會主動跳出提示畫面，避免你浪費時間看這些假新聞或是品質低劣的文章。

安裝後將此 App 做為預設瀏覽器，就會在開啟任何的連結前做檢查，但像 Facebook 這類有內建瀏覽器的程式就無法做偵測，不過仍可透過「以外部開啟連結」功能來做檢查，另外也有支援 goo.gl 與 bit.ly 短網址的檢測。

但目前還是測試版本，可能還有一些問題存在，像短網址的部份，我在試用時特別將某內容農場的文章連結以 goo.gl 產生的短網址就無法被阻擋下來，但直接使用原連結就能成功攔截，不想再誤入內容農場網站的朋友還是可以試看看哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 內容農場檢查器

內容農場檢查器 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Collaction 小隊

Collaction 小隊 官方網站： https://www.collaction.hk/

https://www.collaction.hk/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「內容農場檢查器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 下載安裝後開啟程式，在「預設瀏覽器」項目中選擇常用的瀏覽器。

第2步 之後只要點擊到被列入內容農場的網站連結時，就會看到右圖的警告畫面，此時你可選擇離開或是長按「繼續前往」硬是打開來看。

第3步 如果是在 Facebook 裡開啟連結都會用程式內建的瀏覽器打開，可再進一步選擇「在內容農場檢查器開啟」，一樣可幫你過濾唷！