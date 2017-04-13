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[免費] Planner 5D 室內設計軟體、居家空間規劃工具（Android, iPhone, 電腦版）

買了新房子想要簡單裝潢一下，或想把目前的客廳、臥室重新做個空間規劃，如果你不會畫設計圖也不懂什麼繪圖技巧、不知道該怎麼做的話，可以試試看下面這個超實用的 Planner 5D 室內設計軟體。

Planner 5D 提供了 Android, iPhone 與網頁版的線上服務，讓我們可以直接用手指及滑鼠就輕鬆畫出 2D 或 3D 的空間規劃示意圖，就像玩遊戲一樣，毋需具備任何專業知識或技術，也能快速畫出漂亮且實用的立體設計圖。

跟其他類似工具一樣，用拖拉的方式就能新增各種門窗、隔間牆、樓梯、柱子、柵欄，以及沙發、床、櫃子、桌椅…等傢俱，還有衛浴用品、浴缸、洗手台…等各種設備，甚至連家電用品、電器、電腦、電視音響及各種燈具..通通都有。還能設定窗簾、百葉窗…等形式，連地毯的樣式也可選，連戶外的庭院配置也有相對應的元件可選用。

比較特別的是 Planner 5D 還提供了「VR 虛擬實境」模式，只要搭配 Google Cardboard 的 App 與裝置，即可在虛擬的 3D 影像中體驗不同空間配置的不同感受，就像走在裡面一樣。

 

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