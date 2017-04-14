「DEH Mini」有個很長的中文名稱那就是「台灣古蹟行動導覽文史脈流迷你版」，是的！它就是一款台灣古蹟的導覽程式，可依據使用者的所在位置提供周圍限定範圍內的所有古蹟資訊，也支援手動切換不同縣市鄉鎮，可快速查詢全台灣各地的資訊，方便事先規劃旅遊行程。

預設的搜尋範圍為 5 公里，依據使用交通工具的不同，你也可自訂搜尋的範圍與搜尋筆數，讓查詢結果可以更符合你旅遊的需求。每個古蹟景點都有文字說明，有些也會附上圖片，讓你可一邊逛古蹟，一邊透過導覽文字有更深入的了解，另外程式還有提供維基百科的連結，可直接進一步查看更多相關的資訊。

而除了單一景點的查找外，程式也可進行景區及景線的查詢，能有主題式的查詢相關古蹟資訊，或直接走訪由他人規劃的參觀路線。對台灣古蹟有獨特喜好的朋友，不妨下載「DEH Mini」為自己準備下一次的古蹟探訪小旅行吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 台灣古蹟行動導覽文史脈流迷你版(DEH Mini)

台灣古蹟行動導覽文史脈流迷你版(DEH Mini) 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Good Helper Software Studio

Good Helper Software Studio 官方網站： http://deh.csie.ncku.edu.tw/trip/

http://deh.csie.ncku.edu.tw/trip/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.3 以上 / Android 4.0 以上

iOS 9.3 以上 / Android 4.0 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

iPhone 版本的操作畫面與 Android 有所不同，以下以 Android 手機示範。初次進入程式會有使用說明可看，有點多但看完就能了解所有的功能了。可使用手機定位功能自動找到你的所在位置，也可直接拖動地圖移動到其它想要查找的地區，接著就能點擊右上角的「放大鏡」選擇要查詢景點、景線或是景區。

接著可自訂搜尋範圍及筆數，以景點為例就能幫你列出附近由近至遠的古蹟。

點選有興趣的景點，地圖即會移動到該位置，可查看「景點資訊」了解更多。也可選擇透過 Facebook 分享或是進行路線規劃。在景點資訊的部份，上方還能選擇查看維基百科哦！

也可用景區或景線來查詢，可使用別人已規劃好的參觀路線。

在景點列表中會依序列出路線中的所有景點，一樣可一一查看景點資訊。

景區也是類似的操作方式。

由右側點選「台灣」圖案可快速切換查看其它縣市，為下一次的旅行做準備唷！

最後要說的是所搜尋出來的景點、景線或景區都分有「專家」與「玩家」兩種，可由搜尋結果前方的小圖來辨識。專家的資訊基本上都很多，玩家提供的就比較不一定囉！大家在使用上可以注意一下。