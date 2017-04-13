「TIKADAK」是一款看起來就讓人眼花撩亂的益智遊戲，所有的關卡都由線條所組成，盯著看沒多久絕對會覺得線條在動的那種感覺，但它實際上並不是來擾亂你的視神經，而是要燃燒你的腦細胞！

遊戲關卡從最簡單的 2×2 開始，四塊拼圖中總會有幾塊方向不同，需玩家透過選取、旋轉的方式將所有的方塊都轉成指定方向後才能過關，隨著關卡的進行會出現各種不同的線條顏色設計，拼圖塊也會越來越多，但不論拼圖塊再多每一關也都只有三步可操作，必須在這個限制中想辦法將圖形完成，除了考驗你的腦力也同時在挑戰你的眼力啊！

遊戲一共分為簡單、一般與困難三種難度，每個難度包含 20 個關卡，每個關卡就是一種線條圖形，每個圖形需經過五次的挑戰後才開啟下一個圖形，必須一一破解才能陸續解開所有的謎題，如果卡關時，可使用 Hint 提示，不過它也只會為你走完一步，剩下的還是得靠自己唷！

老實說，這遊戲看起來很簡單，但真的很需要有點邏輯，不然會轉來轉去的就是轉不到你想要的位置啊！只有三次的旋轉機會，相當可貴別亂亂轉嘿～



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： TIKADAK

TIKADAK 軟體語言： 英文

英文 開發人員： dagagada

dagagada 官方網站： http://dagagada.com/

http://dagagada.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 2.3 以上

iOS 8.0 以上 / Android 2.3 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

看到開始畫面就知道，這個遊戲會有多眼花了吧！點入即從最 EASY 的 2×2 關卡開始。

先看簡單的玩法教學以及跟著小手做一遍，就會了解該怎麼進行囉！每個關卡都要旋轉其中幾個拼圖塊，將整體圖形轉成右圖的樣子即可過關。先點選再旋轉。

每個圖形都有五個小關卡。在選擇要旋轉的拼圖塊時，可以一次選取多塊，像右圖就一次選了四塊可一起轉。

五關過後就會再換新的圖形，可能會有不同的設計，如果在解謎當中忘了目標圖形的話，可以點擊上方的方形圖示就可以再看一次，若想使用提示的話，也是在這邊操作哦！

一共有三種難度，需一一解鎖無法跳關，不過每張圖形的五個關卡間可不按順序玩。

不論圖形切割為多少塊，都只有三次的旋轉機會，所以越多塊越困難啊！