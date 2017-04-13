「旅行計算機」隨時換算匯率，結合帳本記錄與花費分析！（Android）

出國旅遊時有些朋友會選擇在手機裡安裝有換算匯率功能的計算機 App，方便在國外消費時能夠立即換算，不過若還有記錄旅行花費的需求，通常又需要另外再使用其它的記帳或筆記 App，「旅行計算機」則將這兩種功能結合在一起，讓你只要下載一個 App 就能滿足匯率換算與記帳的需求。

可依每次旅行的目的地建立不同的帳本，還可建立預算並設定旅行中要使用的貨幣類型。在計算機的部份，直接設定要換算的貨幣類型，之後只要輸入數字就會自動換算成指定幣別，並可進行簡單的加減乘除計算，匯率的部份可選擇自動連線更新或也可手動輸入匯率唷！

計算出結果後只要一鍵就會自動記入帳本中，再到帳本輸入花費名稱與類型即可，還能加入照片幫忙你回憶花費內容，每次開啟程式都能看到預算與支出，有效提醒你控制花費，再透過費用分析功能，就能清楚掌握各方面的花費比例了。

有時只需要換算匯率不需要記帳的話，程式也提供簡單的匯率換算小工具可放置在手機桌面上，另外也有備份資料的功能哦！常出國旅行的朋友可參考看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 旅行計算機 Travel Calculator

旅行計算機 Travel Calculator 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： YITEBEN

YITEBEN 官方網站： http://yiteben.strikingly.com/

http://yiteben.strikingly.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上

Android 5.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「旅行計算機」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

一開始先按右下角的圖示新增帳本，輸入名稱、預算以及選擇要使用的貨幣類型。

可輸入關鍵字查找貨幣。建立帳本後每次進入程式都會看到預算與支出。

點入即可看到匯率計算機，上面是目前使用的幣別，下面則是要換算的幣別，點擊可修改貨幣類型。

一樣可使用關鍵字來查找，選取後按「下一步」可選擇自動更新匯率或手動輸入。要手動輸入的話，只要取消勾選「自動更新線上匯率」就可以輸入數字了。

設定好幣別之後，就可以使用計算機來換算匯率了，點擊右下角的「筆」即可將該筆花費自動記入「帳本細節」中。切換到「帳本細節」就可以看到剛剛的花費。

點入花費可進一步輸入花費的名稱與選擇花費類型。

點開右下角的按鈕可選擇從相簿或相機加入照片。這樣之後在瀏覽帳本時就不會忘了自己到底是花在什麼地方了。

「費用分析」則可用圖形的方式來查看各項花費類型的佔比。任何時候點擊右上角的「帳本設定」都可修改相關欄位與改變匯率更新方式。

點開左上角的選單，可匯出或匯入帳本記錄到記憶卡中備份。

如果只有單純的匯率換算需求，也可將「旅行計算機」的小工具加到桌面上使用，一樣可分別設定目前使用幣別與換算幣別，不過按鈕的排列方式不是很直觀就是了。（如何新增桌面小工具：可參考此篇）