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通靈少女正夯！快用「符咒小工具」隨電量燒一張斬妖伏魔符（Android）

不知道大家有沒有也在追由郭書瑤主演的《通靈少女》呢？內容以台灣宮廟文化為主，在劇裡當然也偶爾會有符咒出現，如果你對符咒很有興趣，或是覺得把它帶在身邊很有安全感的話（咳！有嗎？），可以來下載這款「符咒小工具」。

「符咒小工具」其實是一款電量顯示的桌面小工具，外觀造型當然就是以符咒為主題囉！有出入平安符與斬妖伏魔符兩種可選擇，放置到手機桌面後，就會依目前的電量改變符咒燃燒的程度，電量滿格時就是完整的符咒，隨著電量逐漸減少符咒也會慢慢燃燒殆盡，充電時還會出現特別的效果哦！

小工具的尺寸沒有限制，可自由調整大小，不過因為長寬有一定的比例，所以整體來說也就五種大小變化而已，可依桌面的空間來做調整，不過希望開發者可以多多新增不同的符咒選擇，例如小人去去咒或錢錢快來符之類的，燒起來會更開心啊！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：符咒小工具
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：WING MING
  • 官方網站：https://sites.google.com/site/wingmingdeveloper/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.3.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「符咒小工具」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 下載安裝後，直接到桌面長按新增「Runes Battery」小工具到桌面上。（如何新增桌面小工具：可參考此篇

 

第2步 新增時可選擇要放置出入平安符或斬妖伏魔符，再按下「PROCEED」。新增的小工具可拖曳調整尺寸大小。

 

第3步 放置到桌面的符咒小工具就會隨電量改變燃燒程度，右圖是充電時的不同特效。

 

 

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