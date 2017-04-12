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AutoDraw 不會畫畫，也能畫畫！用人工智慧畫出你要的圖案

不會畫畫的人有福了！只要拉個線條、畫個圈圈，AutoDraw 自動幫你畫出完整圖案！

AutoDraw 是 Google 的一個人工智慧專案，透過之前從 QuickDraw 小遊戲所累積來的訊息，建立起筆畫、線條與繪圖概念…等等資料庫，透過大量的機器學習與人工智慧的協助，在 AutoDraw 中從簡單的線條猜測使用者想要畫什麼，並從圖庫中自動推薦最接近的圖形讓我們選用。

其實 AutoDraw 這東西並不是用來畫什麼藝術作品（雖然以後搞不好會有水彩版、油畫版、水墨畫的 AutoDraw），而是大家在做簡報、上台演講或開會時，能夠有個快速塗鴉、輕鬆表達的繪圖工具，協助我們與其他人溝通、說故事。當然，如果你希望能在最短時間內畫出一個宣傳海報、生日賀卡或在網路上的廣告圖案，AutoDraw 也可協助我們輕鬆做到。

  • 網站名稱：AutoDraw
  • 網站網址： https://www.autodraw.com
  • 系統支援：Windows, Mac, Android, iOS…各式電腦、手機、平板

 

AutoDraw

Check out AutoDraw! A new drawing tool pairing #ai and artists' drawings to help everyone draw stuff fast #aiexperiment → https://www.autodraw.com

Google Developers 发布于 2017年4月11日

 

AutoDraw 介紹影片：

使用方法：

第1步  點一下左邊的 AutoDraw 按鈕（有星星圖案的畫筆），畫出一些線條，視窗上方會出現幾個可能的圖案讓你選。

 

第2步  點一下你要的圖形， 便可自動貼上到你的畫布。

 

第3步  如果要存檔的話，點一下左上角的選單，再按「Download」。如果要清除畫布、重畫新圖的話，在「Start over」選一個畫布尺寸即可重新開始。

 

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