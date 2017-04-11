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[Mac] SizzlingKeys v5.1.4 用鍵盤快速鍵控制 iTunes 音樂播放

iTunes 是 Mac 電腦中很多人愛用的影音播放、管理工具，雖然功能相當完整豐富，不過在某些情況下用起來並不是那麼順手。

譬如說預設沒有 “全局" 通用的鍵盤快速鍵可用，如果你正在瀏覽網頁或做其他工作，沒法很輕易的用快速鍵來操控 iTunes 的播放與其他功能。雖然 Apple 的原廠鍵盤內建了多媒體播放控制如下一首/上一首/暫停/播放…等，但也僅止於此，萬一你還買了很好用的機械鍵盤來用，就不一定能輕鬆控制 iTunes 的播放了。

以下介紹的 SizzlingKeys 軟體就是專門針對這類需求而設計的，我們可以自行指定播放/暫停/下一首/上一首/音量大小/靜音/顯示隱藏 iTunes 視窗/顯示播放清單/快速搜尋播放清單中的歌曲…，切換歌曲時桌面左下角還會出現歌曲名稱與專輯封面圖示(Floater)，還能用快速鍵替每一首歌曲打星星，作為日後聽歌的參考。另外還有一些進階控制與電腦休眠、鎖定與螢幕保護程式控制設定..等，相當簡單實用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：SizzlingKeys
  • 軟體版本：5.1.4
  • 軟體語言： 英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：2.6 MB
  • 系統支援：Mac OS X 10.7 以上版本
  • 官方網站：http://www.yellowmug.com/sizzlingkeys/
  • 軟體下載：按這裡

 

 

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