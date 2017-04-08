作者：,     

不斷更新的「Painnt」給你用都用不完的爆量照片藝術濾鏡（iPhone, Android）

自從「Prisma」帶起將照片變身藝術畫的風潮後，在 Apple Store 或 Google Play 裡經常都能看到功能類似的照片編輯 App，不過提供的藝術濾鏡選擇性都有一定的限制，而且風格可以說是大同小異，如果你很喜歡將照片藝術化後的感覺，「Painnt」絕對可以給你更多的驚喜哦！

目前一共有 277 種藝術濾鏡且仍不斷更新當中，套用到照片上後還可手動調整透明度、亮度、飽和度…等基本設定，另外還有多種混合模式，可調出各種不同的感覺，最有趣的是你可以直接在程式中製作 Before and After 的比較圖，不需再另外使用繪圖軟體來製作。

最後如果想讓照片看起來更像一幅畫，就可以再從 60 多種的相框中挑選一個最能襯托照片的相框設計，就能儲存或分享了！不過免費版本有一些使用上的限制，例如只能使用部份的濾鏡、有限的圖片儲存解析度以及強制顯示浮水印，如果使用上覺得還不賴的話，就可以考慮付費支持一下囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Painnt – Pro Art Filters
  • 軟體語言：繁體中文,英文…等多國語言
  • 開發人員：Moonlighting Apps, LLC
  • 官方網站：http://moonlighting.io/painnt
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 因裝置而異
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

操作畫面：

開啟即可看到濾鏡選單，每天都有開放幾款免費的濾鏡，其它只要沒有菱形圖示的都可免費使用。

 

選擇濾鏡後即可由相簿、相機或是從 Facebook、Instagram…等其它地方選取照片。選取後可再依需求裁切照片。

 

稍微等待一下即完成套用，下方可調整圖片輸出的解析度以及透明度、亮度、飽和度…等項目。

 

如果有需要製作 Before and After 的比較圖，可直接在下方選擇要排列的方式以及調整尺寸大小。

 

最後再選擇相框就可以按下「V」進行合成。

 

等待合成完畢就可以再點擊右下角的「V」選擇分享或儲存。另外，在程式左上角也可展開選單，方便快速選擇想要的濾鏡類型。

 

因為每選一個濾鏡就會下載到手機中，所以可定時到程式的「設定」中選擇「清除快取」。

 

「面」的部份有結合人臉辨識功能，可自動在套用濾鏡的同時也在人臉上做指定的變化哦！相當有趣啊！

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Android 手機、平板電腦 » 拍照攝影特效、繪圖 » 不斷更新的「Painnt」給你用都用不完的爆量照片藝術濾鏡（iPhone, Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
我的照片好有質感！「美圖文字」多款中文字體、數百種藝術字貼紙（iPhone, A...
用「魔漫相機」拍個照，把照片中的人變成有趣的漫畫人物（iPhone, Andro...
「行星相機」用照片創造一個屬於你的獨特星球（Android）...
《超好用、花樣多的照片編輯 APP》Pixlr-o-matic 百種濾鏡、光線、...
「Funny 貼紙相機」哆啦 A 夢、Hello Kitty、小丸子、小小兵&#...
「DateStamper」幫照片批次加上拍照日期、時間（iPhone, iPad...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 