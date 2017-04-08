不論是練琴還是吉他…等各種樂器，通常都會需要搭配節拍器來練習，才能更容易掌握節奏的正確性，不過一般的節拍器都是答答答或滴滴滴的傳統音效，每次使用時聽著聽著都有種快被催眠的感覺，如果想來點不一樣的節拍音效，那一定要來試試「Ticka」。

它是一款節拍器 App，不過打破傳統的提供包含爵士鼓、敲擊貝斯、馬林巴琴、木琴、合成器…等十種音效，其中還有英文與台語兩種人聲數拍的選項，台語真的令人驚豔，用了保證絕對不會睡著哦！

可自由的調整速度、拍號，還可依需求調整各種拍符的音量，另外還有三種 Swing 類型可選擇，常用的節奏只要儲存起來就能隨時取用，開發者也有幫大家準備了八種預設的節奏，有興趣的朋友也可以試看看唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Ticka

Ticka 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： YOU-S Labs

YOU-S Labs 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上

Android 4.2 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Ticka」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

預設節奏速度為 100，在下方可直接拖曳調整桿設定需要的速度，也可點擊左右兩側的「＋」、「－」號微調。向左滑動或點擊上方圖示可切換到設定選單。

有超多音色可選擇，拍號的部份也可下拉選取。

還可調整各種拍符的音量，點擊「Swing」圖示則可選取需要的搖擺類型。

往下可調整總音量及左右聲音的音量配置。再向左滑可切換到節奏清單，這邊有八種預設的節奏，點選後按下方的「讀取」即可使用。

想將常用的節奏保存起來方便日後使用的話，只要點擊「儲存」輸入名稱後即可儲存在自訂清單中。長按就能刪除不需要的自訂節奏。