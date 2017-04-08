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klocki 好適合一個人靜靜玩的線條拼圖遊戲（iPhone, Android）

「klocki」是一款超靜態的線條拼圖遊戲，因為關卡沒有限時也沒有移動步數的限制，所以玩起來相當悠閒無壓力，想玩就玩、想停就停，不會有被遊戲制約的困擾，超適合利用零碎的時間小玩一下。

玩法上也很簡單，關卡由許多的方塊所組成，一開始都是平面的狀態，到後來則會逐漸組合成立方體，而在這些方塊的表面會畫上或直或橫或彎曲的線條，透過點擊兩兩交換位置將這些線條連接起來即可過關。

在 2D 平面的關卡中，遊戲難度可說是幼幼班等級，但開始出現 3D 立體的關卡時，難度就慢慢的提升囉！因為線條的連接同樣也會進入三度空間之中，玩家需花費更多的腦力來找出正確的連線位置，但整體來說應該不算是太困難的遊戲啦！大家可以放心玩～

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：klocki
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Rainbow Train
  • 官方網站：http://klockigame.com/
  • 軟體性質：iPhone 為付費軟體 NT$30 / Android 為免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

第一關相當的簡單，可以看到兩個方塊，上面各有一個線頭，點擊兩兩交換位置，將線連接起來就過關囉！

 

陸續會出現越來越多的方塊，越來越複雜的線條。

 

甚至變成立方體，線條的連接方向就更多元了。

 

不過立體的關卡不同面向的方塊可以移動的位置也有所限制，點選任一個方塊即可看到它可以被移動到哪些位置。

 

灰色的方塊則是無法被移動的，可以用來做為解謎的提示哦！

 

關卡將越來越複雜，但不限時間與步數，所以請盡情的享受解謎的樂趣吧！

 

 

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