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Omino! 超動腦的連鎖反應三消遊戲（iPhone, Android）

喜歡玩三消遊戲的人，在玩過 N 百種的類似遊戲後也可能會對它失去興趣，就像第一眼看到「Omino!」會有點興趣缺缺的感覺，但實際玩過之後你會發現，它的玩法將帶給你更深一層的解謎樂趣。

在三消遊戲的基礎下，「Omino!」同樣需將三個以上一樣顏色的圈圈集合在一起才能消除，一次消除越多的圈圈可以拿到更高的分數，而除了單色圈外，也會有雙色圈出現，在外層的圈圈被消除後內層圈就會被釋放出來，如果擺放的位置得宜就能產生漂亮的連鎖反應唷！

遊戲可以一直玩到所有的空格被填滿為止，不過遊戲有禮物盒的設計，每次消除圈圈時就可以累積能量，能量滿格時就可以打開一個禮物盒，有時會獲得「鐵槌」能敲碎其中一個圈圈，有時則會拿到「油漆刷」改變一個圈圈的顏色，為你爭取更多得分的機會。

每次結束遊戲都會依表現發給金幣，金幣可以用來刪除不想要的圈圈，但這個功能需要的金幣數量是採累進計算的，要小心別刪的太開心，金幣一瞬間就會花光光啊！遊戲讓人最有成就感的地方，就是在完美的配置各種色圈後所看到的連鎖反應，喜歡三消遊戲的朋友一定要玩玩看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

 

遊戲畫面：

點入遊戲會有玩法教學。

 

新起局時就會有一些色圈在遊戲區中，由下方依序將色圈拖曳至空格處擺放，集合三個以上顏色相同的圈圈，直向或橫向擺放即可消除。

 

有時會出現雙色圈，在外層的顏色消除後，內層的顏色就會釋放出來，像左圖將下方的綠黃圈放到左上角的位置後，就能消除綠圈並將第三個圈變成橘色，又能與右邊兩個橘色圈結合消除，產生連鎖反應。另外，每次消除時都可以累積能量，滿格時就會出現禮物盒。

 

點擊禮物盒會隨機出現兩種道具，鐵槌可任意消除遊戲區中的其中一格，油漆刷則可將任一格改變顏色。

 

如果已經剩下一個空格，禮物盒又還不能用，這時還可以花點金幣將下方不要的圈圈拖曳到左邊的垃圾桶中刪除，但每次刪除金幣都會累進增加唷！當所有的格子都被填滿時就會結束遊戲，並依表現發給金幣。

 

 

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