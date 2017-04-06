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Genie Filter 只為風景而存在的濾鏡 App（Android）

一般的照片編輯 App 裡，通常都有各種濾鏡效果可以使用，雖然沒有特別標示，但其實在不同的照片主題，所使用的濾鏡效果也會有差異，常見的濾鏡效果大多都是針對人像使用的，另外也有專門用於食物的濾鏡效果，可以讓食物看起來更可口，而「Genie Filter」則是一個只為風景而存在的濾鏡 App。

「Genie Filter」的功能很簡單，將照片選入後就可以從濾鏡選單中選擇適合的濾鏡，只有十種可選，所以有選擇困難的朋友不用擔心，但透過強度的調整其實還是可以產生很多不同的變化哦！將濾鏡調整到適合的程度後就可以選擇儲存或是分享了。

不過對一般的使用者來說，應該是分不出這些濾鏡到底為什麼只適用於風景，只要套用後順眼、好看、有 fu，這濾鏡要怎麼用其實也沒有一定啦！但既然開發者都說它僅適用於風景了，那就順著他吧！（嗯？）喜歡拍風景照更勝於自拍、拍人或是拍食物的朋友就來試試看囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Genie Filter-landscape filter
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：TICLE
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Genie Filter」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 由上方第一個按鈕開啟相簿選取照片。

 

 

第2步 切換到第二個按鈕展開濾鏡選單，點選即可直接看到變化。

 

第3步 由下方可調整濾鏡的強度，雖然濾鏡的選項不多，但透過強度的調整，可以做出各種不同的變化哦！（下圖全都是套用 1 號濾鏡）

 

第4步 完成後可選擇分享或是儲存。

 

最後一起來看看幾張套用濾鏡前後的比較圖結束這回合吧！

 

 

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