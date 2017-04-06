一般的照片編輯 App 裡，通常都有各種濾鏡效果可以使用，雖然沒有特別標示，但其實在不同的照片主題，所使用的濾鏡效果也會有差異，常見的濾鏡效果大多都是針對人像使用的，另外也有專門用於食物的濾鏡效果，可以讓食物看起來更可口，而「Genie Filter」則是一個只為風景而存在的濾鏡 App。

「Genie Filter」的功能很簡單，將照片選入後就可以從濾鏡選單中選擇適合的濾鏡，只有十種可選，所以有選擇困難的朋友不用擔心，但透過強度的調整其實還是可以產生很多不同的變化哦！將濾鏡調整到適合的程度後就可以選擇儲存或是分享了。

不過對一般的使用者來說，應該是分不出這些濾鏡到底為什麼只適用於風景，只要套用後順眼、好看、有 fu，這濾鏡要怎麼用其實也沒有一定啦！但既然開發者都說它僅適用於風景了，那就順著他吧！（嗯？）喜歡拍風景照更勝於自拍、拍人或是拍食物的朋友就來試試看囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Genie Filter-landscape filter

Genie Filter-landscape filter 軟體語言： 英文

英文 開發人員： TICLE

TICLE 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Genie Filter」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 由上方第一個按鈕開啟相簿選取照片。

第2步 切換到第二個按鈕展開濾鏡選單，點選即可直接看到變化。

第3步 由下方可調整濾鏡的強度，雖然濾鏡的選項不多，但透過強度的調整，可以做出各種不同的變化哦！（下圖全都是套用 1 號濾鏡）

第4步 完成後可選擇分享或是儲存。

最後一起來看看幾張套用濾鏡前後的比較圖結束這回合吧！