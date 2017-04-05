一般的行事曆 App 基本上都可顯示國定假日，但若想要更進一步顯示農曆甚至是一些傳統的節日，可能就必須另外安裝其它的 App 來輔助使用了，如果你有查詢農曆節日的需求，可下載「台灣日曆」App。

它是一款很簡單的查詢工具，單純提供 2017 與 2018 年的國定假日、農曆節日…等資訊，可使用年曆、月曆的方式查看外，也可利用列表的方式來查詢，就像一些實體的行事曆本前幾頁都會夾著年曆與假期節日表一樣的呈現方式，很方便查看。

另外程式還支援桌面小工具，提供四種大小的尺寸可選擇，可自訂小工具的外觀包含顯示與透明度，不過在小工具上只會顯示日期並利用紅色代表假日、綠色代表節日，想要查詢農曆或更詳細的假日、節日內容，還是得開啟主程式來查看了。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 台灣日曆 2017 / 2018

台灣日曆 2017 / 2018 軟體語言： 繁體中文 ,簡體中文 ,英文

繁體中文 ,簡體中文 ,英文 開發人員： JoJo Mew

JoJo Mew 官方網站： http://www.jham.com.hk/

http://www.jham.com.hk/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「台灣日曆」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

開啟即顯示當月月曆，可快速查看農曆、節日、假日相關日期，以黃底表示當日，紅字代表有放假的假日，綠字則沒放假是節日。左右滑動可切換上下月份，點擊上方的月曆圖示可切換成年曆模式。

年曆可由上方箭頭切換查看 2018 年，點擊月份則可直接切換成月曆模式。

由上方也可切換成列表模式，可快速查看全年度的假期資訊。

有需要的話可在桌面加入小工具，有四種尺寸可選擇。（如何新增桌面小工具：可參考此篇）

點擊右上角可進入設置，小工具的外觀預設有黑與白，也可選擇自訂顯示。

除了底色外，還可調整透明度以及文字顏色，可依桌布的顏色來做調整。