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「7 秒的記憶」畫面、音樂都唯美的小品遊戲（Android）

認識金魚的朋友應該都知道牠們的記憶很短暫，大部份聽到的記憶長度都是 7 秒鐘，當然後來也有其它研究表示可能長達 24 小時，不過這其實不是本篇討論的重點，而是這款名為「7 秒的記憶」休閒遊戲，它的設計靈感就來自於金魚 7 秒的記憶。

這款遊戲不論在畫面還是音樂方面都十分的唯美動人，玩法簡單可以在遊戲當中調劑你的身心，遊戲的場景是設定在水中，開始遊戲時會陸續的產生小氣泡，當小氣泡漂動觸碰在一起時點擊畫面即可產生新的大氣泡，此時再次點擊畫面即可讓大氣泡破掉獲得記憶點數。

泡泡累積的越大點數就越高，但別忘了遊戲的名稱是「7 秒的記憶」，所有氣泡存在的時間都不會超過 7 秒鐘，如果是自行破掉的氣泡是不會被計入分數當中的哦！遊戲中還有時間限制，如果太久沒消除氣泡時間就會持續的減少，消除氣泡得分的話則會自動補充時間，遊戲可一直玩到時間結束為止。

玩法雖然簡單但想拿到高分還是得跟氣泡消失的時間鬥智，太早按破分數低，來不及按讓氣泡自爆也沒分數可拿，其實有點在考驗人心啊！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：7秒的記憶
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Luo Zhi En
  • 官方網站：http://rocheon.com/?i=2
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「7秒的記憶」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

遊戲畫面：

點擊畫面即可進入遊戲，初次玩時會有玩法教學。

 

開始遊戲時，畫面上會出現許多的泡泡，當泡泡互相觸碰時點擊螢幕即可合併產生新的泡泡。

 

點擊螢幕任一處泡泡就會爆炸，泡泡越大點數越多，但要小心不能放太久，泡泡自爆的話就沒分數了。上方的時間條會持續的減少，但只要有爆破泡泡就會自動補充哦！

 

當時間用盡時就會結束遊戲，這款遊戲很奇妙，分數不是極高就是極低，很兩極化啊！大概是掌握度還是很好，多玩幾次應該就能常常拿高分啦！

 

 

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