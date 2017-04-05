查詢天氣的 App 選擇性相當多，在競爭激烈的狀態下，想要吸引使用者的目光除了資訊正確、操作方便外，介面也得夠賞心悅目才行。「OpenWeather 天氣」是一款最近才上架的氣象類 App，由一群大學生團隊聯合開發，在視覺上就帶給使用者十分不錯的體驗，很有質感哦！

程式會自動抓取定位資訊，顯示所在地區的即時天氣，還會根據當下時間顯示對應的背景圖片，就算看不到外頭的景色也能更直接感受到天色的變化。其它還可查看高低溫度、體感溫度、風速與風向以及氣壓、濕度、能見度，另外還提供日出、日落時間以及太陽位置的變化圖。

在預報資訊的部份，最多可查詢十日內的天氣概況圖與高低溫度，週末想安排出遊或其它活動的話，就可以先做個簡單的查詢囉！雖然目前第一個版本僅可查看單一區域的天氣，但相信未來它肯定還會有更多的可能，有興趣的朋友可下載試用看看唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： OpenWeather 天氣

OpenWeather 天氣 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Tsai Yi Lin

Tsai Yi Lin 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「OpenWeather 天氣」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式會自動定位顯示所在位置的天氣資訊。查詢時是在傍晚五點多，所以背景圖也是黃昏唷！往上拉可陸續看到體感溫度、風速、風向…等資訊，點擊部份小卡還可看到小動畫。

最後的預報預設顯示五天，點擊即可展開為十天的資訊。

在不同的時間查看天氣資訊，背景圖也會跟著改變天色，晚上看起來更 fu 啊！