查詢天氣的 App 選擇性相當多，在競爭激烈的狀態下，想要吸引使用者的目光除了資訊正確、操作方便外，介面也得夠賞心悅目才行。「OpenWeather 天氣」是一款最近才上架的氣象類 App，由一群大學生團隊聯合開發，在視覺上就帶給使用者十分不錯的體驗，很有質感哦！
程式會自動抓取定位資訊，顯示所在地區的即時天氣，還會根據當下時間顯示對應的背景圖片，就算看不到外頭的景色也能更直接感受到天色的變化。其它還可查看高低溫度、體感溫度、風速與風向以及氣壓、濕度、能見度，另外還提供日出、日落時間以及太陽位置的變化圖。
在預報資訊的部份，最多可查詢十日內的天氣概況圖與高低溫度，週末想安排出遊或其它活動的話，就可以先做個簡單的查詢囉！雖然目前第一個版本僅可查看單一區域的天氣，但相信未來它肯定還會有更多的可能，有興趣的朋友可下載試用看看唷！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：OpenWeather 天氣
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：Tsai Yi Lin
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.0.3 以上
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「OpenWeather 天氣」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
開啟程式會自動定位顯示所在位置的天氣資訊。查詢時是在傍晚五點多，所以背景圖也是黃昏唷！往上拉可陸續看到體感溫度、風速、風向…等資訊，點擊部份小卡還可看到小動畫。
最後的預報預設顯示五天，點擊即可展開為十天的資訊。
在不同的時間查看天氣資訊，背景圖也會跟著改變天色，晚上看起來更 fu 啊！