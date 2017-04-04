Noto Fonts 是 Google 的一個開放原始碼自由字型專案，與 Adobe 公司合作，旨在提供一個可以涵蓋 Unicode 全部字符的多語言、全方位字型，用「Noto」這名稱來代表「No more Tofu（沒有豆腐）」，試圖消滅電腦中無法顯示罕見文字時的那些空白方塊（豆腐形狀）。

先前 2014 年底推出的「思源黑體」是無襯線的字體，文字的頭尾沒有裝飾用的線條、筆劃粗細較為一致。

這兩天則推出了「思源宋體」，文字的頭尾有裝飾用的線條或突出，看起來較細，屬於「有襯線」的字體。一般來說無襯線的思源黑體比較適合用在標題，有襯線的思源宋體比較適合用在文章的內文、段落。不過這也不是絕對的，可依不同的裝置、使用情境來搭配使用。



思源宋體 Noto Serif CJK 跟思源黑體 Noto Sans CJK 都是免費、開放原始碼的自由字型，意思是不管是公司用、學校用、個人用…通通都可以免費下載、免費使用。有需要的人，趕快下載來補充一下你的字型庫吧。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 思源宋體 （Noto Serif CJK）

思源宋體 （Noto Serif CJK） 軟體版本： 1.0

1.0 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、日文、韓文

繁體中文、簡體中文、日文、韓文 軟體性質： 免費軟體（開放原始碼自由軟體）

免費軟體（開放原始碼自由軟體） 檔案大小： 124 MB

124 MB 系統支援： Windows, Mac OS X, Linux

Windows, Mac OS X, Linux 官方網站： https://www.google.com/get/noto/

https://www.google.com/get/noto/ 軟體下載： 按這裡

思源宋體 （Noto Serif CJK）字型範例：

使用方法：

第1步 將思源宋體的字型檔下載回來、解壓縮後選取全部 .otf 檔，反白後在上面按一下滑鼠右鍵再點「安裝」。

第2步 接著便可在 Word 或其他文字編輯工具上使用名為「Noto Serif CJK」的中文字型囉。