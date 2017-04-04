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[免費中文字型] 思源宋體 Noto Serif CJK 下載（支援繁簡日韓..多國語言）

Noto Fonts 是 Google 的一個開放原始碼自由字型專案，與 Adobe 公司合作，旨在提供一個可以涵蓋 Unicode 全部字符的多語言、全方位字型，用「Noto」這名稱來代表「No more Tofu（沒有豆腐）」，試圖消滅電腦中無法顯示罕見文字時的那些空白方塊（豆腐形狀）。

先前 2014 年底推出的「思源黑體」是無襯線的字體，文字的頭尾沒有裝飾用的線條、筆劃粗細較為一致。

這兩天則推出了「思源宋體」，文字的頭尾有裝飾用的線條或突出，看起來較細，屬於「有襯線」的字體。一般來說無襯線的思源黑體比較適合用在標題，有襯線的思源宋體比較適合用在文章的內文、段落。不過這也不是絕對的，可依不同的裝置、使用情境來搭配使用。


思源宋體 Noto Serif CJK 跟思源黑體 Noto Sans CJK 都是免費、開放原始碼的自由字型，意思是不管是公司用、學校用、個人用…通通都可以免費下載、免費使用。有需要的人，趕快下載來補充一下你的字型庫吧。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：思源宋體 （Noto Serif CJK）
  • 軟體版本：1.0
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、日文、韓文
  • 軟體性質：免費軟體（開放原始碼自由軟體）
  • 檔案大小：124 MB
  • 系統支援：Windows, Mac OS X, Linux
  • 官方網站：https://www.google.com/get/noto/
  • 軟體下載：按這裡

 

思源宋體 （Noto Serif CJK）字型範例：

 

 

 

 

使用方法：

第1步  將思源宋體的字型檔下載回來、解壓縮後選取全部 .otf 檔，反白後在上面按一下滑鼠右鍵再點「安裝」。

 

第2步  接著便可在 Word 或其他文字編輯工具上使用名為「Noto Serif CJK」的中文字型囉。

 

 

 

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