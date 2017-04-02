只要一放假不管到哪裡通常都是塞塞塞，連續假期更不用說了，沒有準備好在路上塞上半天的心情千萬不能出門，不過其實如果在出門前可以先查查路況，也許就可以避開正在塞車的路段。

可以用來查詢的 App 有很多種，像之前介紹過的「塞車通」、「路況快易通」、「警廣即時報」或甚至是打開 Google 地圖都能方便的查詢到國道或熱門景點周圍的路況，但若你只想查高速公路的部份，而且希望快狠準的話，那應該非「速查高速公路路況」莫屬了。

它所提供的功能十分單純，分為北、中、南三個區塊，預設顯示北部地圖，並有四種圖檔解析度可選擇，讓你一眼就能了解哪些路段塞車中而哪些路段暢行無阻，在出發前、行車中都能快速掌握路況唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 速查高速公路路況

速查高速公路路況 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： 吳清輝

吳清輝 官方網站： https://terry55wu.blogspot.tw/

https://terry55wu.blogspot.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 1.6 以上

Android 1.6 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「速查高速公路路況」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟預設為北區路況並以最小圖檔解析度顯示，覺得太糊的話可點擊下拉選單選擇更高的解析度。

可兩指斜拉放大看的更清楚。