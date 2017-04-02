放連假身體可以好好休息，但大腦可別太放空啦！除了返鄉祭袓外，空閒時就來玩點益智遊戲維持大腦的靈活度！「KAMI 2」是一款很有質感的翻轉色彩益智遊戲，分為闖關模式與每日挑戰，在闖關模式中包含了開發者親自設計超過 100 個關卡，每日還會給玩家超有挑戰性的謎題哦！

在關卡中會由兩種以上的顏色組成，玩家需透過點擊滲透的方式轉換顏色，在限定的步數內將整個畫面翻轉成同一顏色即可過關，畫面設計走的是摺紙風格，在完成關卡時就會將整個畫面摺成一個六邊形並貼上一張有「Perfect！」字樣的貼紙表示過關，看著過關動畫其實蠻有舒壓的感覺。

除了一般的關卡外，開發者還開放關卡編輯功能給玩家，任何人都能發揮自己的創意設計出各種不同的關卡，並能上傳到公共空間提供給其他玩家挑戰，同樣的你也能去玩玩別人所創作的關卡，就是一種關卡會無限量產生玩都玩不完的概念啦！喜歡動動腦的朋友快趁限時免費下載吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： KAMI 2

KAMI 2 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： State of Play Games

State of Play Games 官方網站： http://www.stateofplaygames.com/kami2

http://www.stateofplaygames.com/kami2 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 6.0 以上

iOS 6.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「KAMI 2」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

先到「闖關模式」瞧瞧，每六關為一頁，先從第一關開始學習一下玩法。

在右側選擇顏色，然後點擊左側畫面任一處即可填入顏色。

將整個畫面都轉換成同一個顏色即可過關。

在右下角有個數字是步數限制，必須在這個限制內完成才算過關，利用滲透的概念將顏色擴展出去。

每完美過幾頁就可以得到一個成就徽章。

關卡的難度會越來越高，但所給的步數絕對是可以完成關卡的，努力的想一想找出最佳解吧！

如果一般的關卡玩的有點膩，也可以來玩一下每日挑戰，裡頭的關卡可就沒那麼親民，都頗有難度的。每個關卡都會顯示有多少人嘗試挑戰，但只有多少人能完美成功，要不要也來挑戰一下加入完美的那一群呢？

玩一玩手癢也想自創關卡嗎？到「關卡編輯」來設計一道難題吧！

在右側選擇顏色後，於空白處拖動即可填入顏色，完成設計後再按右上角的「V」。

完成的關卡可自行測試玩看看，覺得 OK 就再按右下角的箭頭，即可選擇分享或再創作。

在上傳前還得先自己挑戰最高分做為其他玩家的過關目標。

另外你也可以去玩玩別人的創作關卡唷！