「Japan Wallpaper Maker」是一款可以讓使用者自己動手搭配製作的傳統日本風桌布程式，提供 21 種的日本紙可為桌布圖打底，各種不同材質的紋路可覆加自己喜歡的顏色調配出專屬於你的個人風格。

在底圖之上可再添加具有日本風格的圖案，一共有 56 種設計圖可大面積覆蓋，同樣能自選顏色，如果不想圖案太搶風頭，只要適當調整透明度就能讓它成為最佳配角，另外還有 66 種的小圖，像是燈籠、握壽司、木屐、櫻花、溫泉、各種印章圖…等可加入桌布當中並能輸入文字，有多種特殊日本字體可套用，但有些繁體字會無法顯示哦！

多種可能的圖案組合加上千變萬化的顏色，可以產生超過上億種的桌布設計，如果你超喜歡這種日本的傳統風格，就利用這款桌布程式自己動手設計吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Japan Wallpaper Maker

Japan Wallpaper Maker 軟體語言： 英文

英文 開發人員： park joo hyun

park joo hyun 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 7.0 以上

iOS 7.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Japan Wallpaper Maker 」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，先選擇要使用的底圖材質，並可依喜好轉換不同的顏色。

第2步 接著可加入日本味的花紋圖案，可調整透明度與顏色。

第3步 可在正中間加入特殊的圖案設計，有很多不同的類型可選擇，一樣可調整明度與顏色，想要的話還可加入文字，例如我選擇的像是印章的圖案，就可以在中間打上名字或其它的文字。其它大部份是把文字加在圖案的下方。

第4步 有輸入文字的話，最後還可變換不同的字體及變色，不過字體的部份有些繁體字不支援。完成後就可以按最右邊的按鈕將桌布儲存到相簿中囉！