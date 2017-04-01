愚人節雖然已經快接近尾聲，但奉勸大家千萬不要掉以輕心，而且家人朋友之間的生活小情趣是沒有期限的（推眼鏡）。不過誰說愚人節一定得惡整人才會開心，一個不小心還可能會破壞了感情，如果你真的很想弄一下玻璃心的朋友，不妨來試試這款帶點可愛風的「Dog In Phone Prank」。

看到名稱中有 Prank 就知道是款惡作劇程式，但它真的只能算是幼幼班的程度而已，可能真的很害怕狗狗的人才會嚇到。提供兩種模式，一個啟動後過幾秒鐘就有一隻真實的狗狗會在手機裡跑來跑去，從螢幕左右兩邊不斷來回跑，其實相當可愛啊！但突然出現的確會稍微的挫一下，不過是驚喜不是驚嚇。

另一個則是可以設定秒數讓一隻喜樂蒂牧羊犬突然冒出在螢幕上，而且還會猛然的撕牙裂嘴汪一聲，但叫完就會消失，說實在的沒什麼被嚇到的感覺，太愛狗的朋友不但不會受驚，還可能覺得很療癒啊！想溫和嚇嚇朋友的話，可以參考看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Dog In Phone Prank

Dog In Phone Prank 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Prankdesk

Prankdesk 官方網站： http://prankdesk.com/

http://prankdesk.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Dog In Phone Prank」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式首先試一下走來走去的模式，點入「Dog In Phone Prank」再按下「START」。

啟用後過沒多久，就會跑出一隻好可愛的白色小狗，會一直不斷的跑來跑去，如果想停止的話，可下拉通知欄快速關閉。

另一個「Dog Popup Prank」則可設定要立即生效或 30 秒、一分鐘後才執行，還可選擇要不要開啟吠叫的音效。

時間到時就會突然出現可愛的喜樂蒂，然後變成可怕的喜樂蒂，接著就結束了…