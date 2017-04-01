今天打開 Google 地圖可以看到一個小精靈的圖案，不知道好奇的朋友們有沒有給它按下去呢？一按下去不得了，整個地圖全都變成小精靈的地盤啦！

沒錯！今天又是一年一度的愚人節，不知道大家到目前為止被整了幾次了，但這個小精靈地圖可不是要來＂愚＂人而是要＂娛＂人的，它是真的可以玩的小精靈遊戲，不論以電腦瀏覽器或在手機上開啟 Google 地圖都能玩。

不過在不同平台上的體驗有些差別，電腦版可使用目前查看的街道畫面直接轉成遊戲畫面，但是必須使用上下左右鍵來操作，若是你所選擇的街道太過崎嶇有些斜下、斜下的路線，就會不太好操作；而 Android 版本則似乎無法利用目前查看的街道變成遊戲，而會隨機抓取某個國外的街區地圖讓你玩，但相對用觸控的比較好操控；iOS 版本雖然可以使用當前的畫面玩遊戲，但遊戲場景的完成度不夠到位，與原版的小精靈感覺差了一截。

雖然各有優缺點，但這個愚人節的驚喜應該僅止一天，想玩的朋友就請把握時間囉！



操作畫面：

以瀏覽器開啟 Google 地圖網頁，在左下方可看到小精靈的圖案，點擊進入就會將目前的地圖畫面轉換成小精靈的遊戲畫面，建議先找街道比較整齊的地方再玩，但喜歡刺激一點的就找複雜點的街道玩囉！

左手邊有操作教學，用鍵盤上的方向鍵來控制小精靈，除了一般的上下左右方向外，用「↑ + ←」可往左上，以此類推。

隨便按個方向就可以開始遊戲，規則一樣不能碰到鬼，吃光豆子可晉級。不過只有五條命，用完就 Game Over。

遊戲結束後還可選擇多種管道分享成績哦！

用手機玩的話則是要點右下角的小精靈圖示，Android 版本生成的遊戲畫面，就不知道去抓哪個地方的地圖來玩，但明顯很簡單就是了。XD