稍有年紀的朋友都一定看過或聽過李安導演的「推手」這部電影，但在這裡它是一款有趣的手遊，玩家與對手各自站在高高的木樁上，以雙手互推進行攻防，先將對方推倒兩次者即獲勝，單人遊戲需一口氣連打七局，另外也提供雙人對戰模式，無聊時就可與家人好友來上一局。

「推手」是一種以柔克剛的武術表現方式，一般我們常見於太極拳當中，在兩個人互推的過程中控制自己的平衡借力使力，讓對手失去平衡，而在這遊戲裡，玩家則是透過攻擊與閃避兩個按鈕來進行，抓準推與閃的時機，主動攻擊推倒對方或是讓對方自己失去平衡，都是獲得勝利的方式。

一共有七位選手可選擇，每位選手的能力不太一樣，利用攻擊力、速度與防禦力三個面向來評定，一開始只會解鎖其中一位，其他的選手就得靠在比賽中贏得的獎金陸續解鎖。想贏得比賽得靠腦力，一昧的強攻有時反而會離成功越遠。在生活中偶爾也可以玩玩真實的「推手」遊戲，更能清楚感受到力量轉換的有趣之處哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 推手

推手 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Ryo Shirakawa

Ryo Shirakawa 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 2.3 以上

iOS 7.0 以上 / Android 2.3 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

分為單人與雙人對戰模式，點入選擇角色。

每個角色都有不同的能力，可透過雷達圖來了解。接著分為不同的難度，從 EASY 開始挑戰！

每次的比賽都要經過七個回合，每回合要在 29 秒內推倒對方。

利用「ATTACK」出手推對方，「DODGE」則可將雙手上舉閃避對方的攻擊。

先獲得兩次勝利者即可晉級，並贏得一些金幣。

當錢存夠時就可以去解鎖其他的選手角色。

雙人模式可與家人好友同樂，各自選取要使用的角色後，一人控制一邊就可以進行對戰啦！先拿到三勝者為贏家。