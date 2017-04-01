記憶可分為長期記憶與短期記憶，一般學生常在考試前臨時抱佛腳，就是靠著短期記憶應付隔天的考試，但考完通常就會幾乎全忘光，如果想好好的學習語言，可不能只靠短期記憶來學習，想將單字牢牢的記在腦海中，就必須反覆的複習才行，而這無聊的工作就交給「Lingvist」來幫你。

一般的語言學習的 App 大多是給出中文意思要使用者拼出或選出正確的單字，但在「Lingvist」中不止如此，它是利用電影、書報雜誌…等內容整合出最常用也最有用的單字例句，讓使用者從例句當中拼出指定單字，這樣的方式不僅能學習到單字也能同時學到單字的使用時機。

透過智慧演算法，從開始使用的第一秒程式就隨時在評估你的程度，並適時的調整出題的難易度，結合間隔學習理論，反覆複習已出現或曾答錯的單字，幫助你對抗語言學習的遺忘曲線，透過及時的複習可讓這些單字逐步進入長期記憶當中。

另外還附有簡單易懂的文法教學，想要加強文法學習的朋友可以利用它來自學。支援英文、法文、德文、俄文、西班牙文及葡萄牙文的學習，不過目前只能使用繁體中文學習英語，其它語言則需透過英文來學習哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Lingvist

Lingvist 軟體語言： 繁體中文,英文…等多國語言

繁體中文,英文…等多國語言 開發人員： Lingvist Technologies OU

Lingvist Technologies OU 官方網站： https://www.lingvist.com.tw/

https://www.lingvist.com.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次下載的朋友，請點入「註冊」接著選擇要學習的語言，繁中目前只能用來學習英語，如果是英語還不錯的朋友就可以點擊下方的「顯示更多課程」，選擇用英語學其它語言。

選擇要學習的語言後，可使用 FB、Google 帳號登入，或輸入 Email 註冊。接著有三張暖身字卡，程式會在下方一步步介紹該怎麼使用。

經過三個暖身卡後就會正式開始新的單字，若你所輸入的答案有誤，程式會顯示正確答案，只要依照答案輸入正確單字即可。

若不知道答案的話，直接點擊「看答案」一樣會在空格顯示正確答案。在輸入正確答案後會播放讀音。

程式有時會出現晉級卡用來測試你的程度，進而調整單字的難度。

慢慢的會開始使用例句中的單字做為題目，如果在句子當中有不認識的單字可長按它，就會出現中文釋義，點擊右上角的小符號即可獲得整句翻譯。

由右上角可進入查看「學習進度」，了解自己的學習狀況。

由左上角點開選單，這裡也有提供文法的教學，內容蠻詳細而且容易理解，有需要的朋友可以參考看看哦！

若在晚上使用或是燈光昏暗的環境，可切換成暗色的背景主題，使用起來會比較舒適。