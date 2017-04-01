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Colordot 搖搖滑鼠就給你更多配色新想法

在做各種大大小小的設計時，選色、配色永遠都是最考驗設計者的，因為顏色對於整體設計的好壞有絕對的影響力，如果在當下你真的卡關嚴重，怎麼配就是少了那麼點 fu，不妨打開「Colordot」讓滑鼠給你更多配色的靈感吧！

它是一個蠻特別的選色網站，開啟網站只會看到一大片的空白，此時只要利用滑鼠在網站的畫面上下左右隨意的滑動，網頁的顏色就會隨著滑動而轉換，看到中意的顏色就點擊滑鼠左鍵選定它，選定的顏色就會依序往左側排列，你可以依據已選定的顏色再繼續於畫面右側選擇其它的配色。

左右滑動可變換色調，上下滑動則可調整亮度，滾動滑鼠滾輪還能調整飽和度，只要輕輕的移動滑鼠就能帶來不同的色彩，每個顏色都會顯示色碼，可直接複製使用，已選定的顏色還可手動調整 RGB、HSL 的數值，將顏色微調到更適合的程度。你的設計還卡在顏色的選擇上嗎？來「Colordot」也許能產生一些不同的想法唷！

 

網站畫面：

開啟網站後直接使用滑鼠在網站畫面上移動，背景色即會跟著轉換，當看到想要的顏色後，點擊滑鼠左鍵即可選定。

 

被選定的顏色會依序排列在左側，右側則可繼續選色。

 

每個顏色都會顯示其色碼，直接複製使用即可。若想微調一下的話，點開「設定」就能調整 RGB 或是 HSL 的數值。

 

 

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