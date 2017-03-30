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MP3 Toolkit 超強 MP3 轉檔/抓音軌/改標籤/合併/裁切/錄音，6合1轉檔工具

MP3 Toolkit 是一個功能相當完整的 MP3 轉檔工具，可協助我們將 MP3 或其他各種格式的音樂檔轉成 WMA, OGG, WAV, FLAC, AC3, AAC, ARM… 等格式。還能將 CD 裡的音樂轉成一首一首的 MP3，抓好音軌後如果沒來得及處理 ID3 標籤等內容，MP3 Toolkit 裡面一樣提供了標籤編輯、轉換、加封面與歌詞編輯等功能。

如果有需要的話，MP3 Toolkit 還提供了 MP3 音樂檔的裁切、合併功能，讓我們將多首歌曲合併成一個檔案，或者剪掉某個錄音檔中不要的空白或不相關的部分。

MP3 Toolkit 是個集大成的多合一 MP3 處理工具，幾乎所有常用到的功能都齊備了，而且操作相當簡單，是個相當適合一般人使用的小工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：MP3 Toolkit
  • 軟體版本：1.2.0.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：試用版，部分功能需先註冊才能使用，部分會被加短語
  • 檔案大小：10.5 MB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：http://www.mp3toolkit.com/
  • 軟體下載：按這裡

 

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