MP3 Toolkit 是一個功能相當完整的 MP3 轉檔工具，可協助我們將 MP3 或其他各種格式的音樂檔轉成 WMA, OGG, WAV, FLAC, AC3, AAC, ARM… 等格式。還能將 CD 裡的音樂轉成一首一首的 MP3，抓好音軌後如果沒來得及處理 ID3 標籤等內容，MP3 Toolkit 裡面一樣提供了標籤編輯、轉換、加封面與歌詞編輯等功能。

如果有需要的話，MP3 Toolkit 還提供了 MP3 音樂檔的裁切、合併功能，讓我們將多首歌曲合併成一個檔案，或者剪掉某個錄音檔中不要的空白或不相關的部分。

MP3 Toolkit 是個集大成的多合一 MP3 處理工具，幾乎所有常用到的功能都齊備了，而且操作相當簡單，是個相當適合一般人使用的小工具。