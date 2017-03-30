[免費] DVD to MP4 藍光、DVD 影音轉檔工具

DVD to MP4 是個相當簡單易用的光碟轉檔工具，可以幫我們將一般 DVD、Blue Ray 藍光光碟中的影音內容轉檔成一般電腦、手機可以播放的 MP4 等各式影片檔。 使用方法相當簡單，選取光碟或資資料夾，再按下「Start Ripping Now!」按鈕就可以開始轉檔。除了一般 MPEG4 格式外，還可支援 H264 影音編碼並輸出成常見的 AVI, WMV, FLV, MOV… 等格式，轉出來的就是一般的影片檔，要播哪個片段就按哪個檔。 ▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： DVD to MP4

DVD to MP4 軟體版本： 3.0.3.0

3.0.3.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 11.6 MB

11.6 MB 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 官方網站： http://www.mp3toolkit.com

http://www.mp3toolkit.com 軟體下載： 按這裡 使用方法： 第1步 開啟 DVD to MP4 軟體，將 DVD 放到光碟機中，點選光碟機再按「Read DVD」。 第2步 先在「Output Path」設定好轉檔完成後的影片儲存位置，按下「Start Ripping Now!」按鈕即可開始轉檔。

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