DVD to MP4 是個相當簡單易用的光碟轉檔工具，可以幫我們將一般 DVD、Blue Ray 藍光光碟中的影音內容轉檔成一般電腦、手機可以播放的 MP4 等各式影片檔。
使用方法相當簡單，選取光碟或資資料夾，再按下「Start Ripping Now!」按鈕就可以開始轉檔。除了一般 MPEG4 格式外，還可支援 H264 影音編碼並輸出成常見的 AVI, WMV, FLV, MOV… 等格式，轉出來的就是一般的影片檔，要播哪個片段就按哪個檔。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：DVD to MP4
- 軟體版本：3.0.3.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：11.6 MB
- 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
- 官方網站：http://www.mp3toolkit.com
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 開啟 DVD to MP4 軟體，將 DVD 放到光碟機中，點選光碟機再按「Read DVD」。
第2步 先在「Output Path」設定好轉檔完成後的影片儲存位置，按下「Start Ripping Now!」按鈕即可開始轉檔。