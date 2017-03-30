現在台灣已經有好多個縣市建立了公共自行車系統，想要用雙腳遊遍台灣的夢想越來越容易實現，以前到外縣市旅遊不開車的話，大多就是會在當地租用機車來代步，現在又多了自行車的選擇，若想趁連假到處走走，又不想到各大景點人擠人的話，不妨放慢速度騎著自行車來個悠閒的深度漫遊。

「台灣公共自行車」將全台包含台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄、屏東，共九個縣市的公共自行車即時租借動態全都整合在同一個 App 當中，可快速查詢附近的場站，並將常用或需要的場站加入我的最愛縮短查詢的時間。

另外可利用關鍵字來搜尋其它地區的場站，搜尋結果除了符合條件的場站外，也會將可能符合的地點顯示出來，例如想查詢某個景點附近是否有公共自行車的場站，只要輸入景點關鍵字即可查看距離該景點最近的場站資訊，方便事先安排旅遊行程。在沒有網路的狀態下也可查詢各站點的基本資訊，相當適合想要利用公共自行車跨縣市旅遊的人使用。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 台灣公共自行車

台灣公共自行車 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： kizax

kizax 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「台灣公共自行車」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

初次使用需先設定城市。

可依使用需求複選多個縣市，然後就可以開始使用囉！

「附近場站」會依距離遠近列出，並可切換成地圖模式更容易了解場站的位置。可查看車位數與可借車數，另外還會使用有趣的短語增加緊張感（嗯？）。

點入查看詳細資訊，可利用「地圖導航」直接帶你走到場站位置，另外在上方還查詢該場站的「附近場站」資訊。

點擊場站前方的「星號」可加入最愛，在查詢時會自動顯示在最上方，也可在「我的最愛」中找到它們，查詢更快速。

在「場站列表」中可使用「放大鏡」功能，輸入關鍵字來查找場站資訊，在網路連線狀態下會列出符合的場站與地點，前方會用不同的圖示代表。

例如假日想到福隆走走，想知道搭乘火車後到當地有沒有公共自行車可以租借，就可以輸入關鍵字後，查看該地點周圍有沒有場站，或距離最近的場站有多遠的距離。方便規劃行程與考慮尋找其它的替代交通工具。