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10 個等級讓你像玩遊戲破關一樣的「臀部和腿部」自我鍛鍊程式（Android）

什麼事都得要有點變化才能讓人有持續做下去的動力，運動這件事也是一樣，如果你曾嘗試跟著手機上的運動 App 來運動，應該都有同感，一般提供的功能其實都大同小異，動作示範加上計時器，但同樣幾個動作做久了真的會有點失去興趣，少了點樂趣。

「臀部和腿部」則讓你像玩遊戲破關一樣，從簡單到困難一共分為十個等級，每個等級都由多種不同的動作組合而成，規劃不同長度的運動時間，只要跟著語音及倒數音效的引導就能完成整組運動。

整體的運動時間從 2 分鐘會逐步增加到 15 分鐘，主要鍛鍊的位置就是臀部及腿部，所以動作都著重在下半身的部份，不需要準備額外的道具，但建議搭配瑜珈墊及穿著運動鞋，才不會在運動時受傷了。適合喜歡在運動時有多點變化的朋友使用哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：臀部和腿部
  • 軟體語言：簡體中文、英文
  • 開發人員：fityfor.me
  • 官方網站：https://fityfor.me/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「臀部和腿部」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

開啟程式即可看到十大鍛鍊計劃，依難度區分所以如果是體能比較弱的朋友就從 Level 1 開始吧！點入即可看到動作組合，以及每個動作要做的時間長度，接著按下「練習開始」。

 

在運動畫面一樣會有動作示範，點擊開始運動，在連接下一個動作前會有十秒的休息時間，可點擊右下角的按鈕增加休息時間。

 

整組做完就可以看到左圖的畫面囉！不同的難度等級會由不同的動作組成，時間長度也會做調整，如果覺得自己的狀況不錯就可以多做幾組或是進入下一個難度等級哦！

 

 

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