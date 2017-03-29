當我們跟朋友約吃飯、時間到了還沒見到人影時，往往很想知道究竟對方人在哪、快到了沒…，這時候如果可以直接在地圖上顯示對方的所在位置，那該多好？

等了好久，Google 終於把這功能放到網路地圖上啦！

其實很久以前就有類似功能了（透過 Google+ 追蹤對方的行蹤、GPS 精確衛星定位），不過現在使用 Google+ 的人實在有夠少的，使用起來也不是那麼方便，如今直接整合到 Google Maps 裡面、一開地圖就能看到對方位置，方便好用多了！

Google Maps 的「位置分享」功能比起以前在 Google+ 的簡單且有彈性多了，我們可以根據手機上的通訊錄（聯絡人清單）來設定誰可以看到我的確切位置，也可針對不同人設定「分享期限」的時間長短，甚至持續分享不要關閉（這對監控小孩行蹤或露營、郊遊時的人員追蹤很方便）。

如果有需要的話還能點一下名字直接用手機導航到對方所在地，或者把對方的圖示貼到手機桌面，想看位置時直接點一下就能顯示，真的很方便。

軟體名稱：Google Mpas 網路地圖（手機 APP 及電腦版都能用）

使用方法：

第1步 在手機中開啟 Google Maps 地圖 App，點一下左上角的選單，再按「分享位置」。

第2步 啟用「分享位置」功能後，先在「分享期限」設定好開放檢視你的位置的結束時限，然後點一下「選取使用者」，選擇要讓哪些人看到你現在的所在位置。

第3步 點選你要分享位置的聯絡人，只要有點到的，就能在他的手機上看到你的確切位置。