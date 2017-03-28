很多爸媽在小朋友睡前都會陪著他們聊聊天或唸唸故事書，除了幫助他們更好入眠外，也是在忙碌了一天後可以與小孩們培養感情的短暫時光，如果偶爾想偷懶一下只當個陪睡員，其實放個故事有聲書也是不錯的選擇。

在 Google Play 裡可以下載到一些免費的有聲書，不過大多口音可能都不是我們習慣聽的，但這款「天天聽故事」裡所收錄的有聲故事就比較接近日常的發音，而且音質清晰會隨著角色變換不同的聲音，語調也會依著故事內容起伏變化，能吸引小朋友更容易進入故事的情境當中。

每則故事大概都短短幾分鐘而已，如果想要連聽多則故事就可以將想聽的故事全都加入我的最愛清單，就能全選連續播放了。內容分為多個單元相當豐富，另外還有近 200 首的輕音樂可以聽以及動畫影片可看，給有需要的朋友參考一下囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 天天聽故事 寶貝最懂事

天天聽故事 寶貝最懂事 軟體語言： 繁體中文,英文…等

繁體中文,英文…等 開發人員： zarkpuppies

zarkpuppies 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「天天聽故事」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式即可看到故事列表，點擊上方的下拉選單可切換其它單元。除了童話故事外，也有名人故事與輕音樂可選擇。

點選故事可選擇播放或加入我的最愛。右圖為播放畫面。

點擊左上角或向左滑動即可切換成「我的最愛」清單，可選擇播放全部或部份故事。

在下方可切換成影片列表，一樣可下拉選單切換不同的單元。在看影片時可將手機切換成橫屏顯示，影片即會自動轉換成全螢幕。