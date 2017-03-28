在手機上一般我們想要分享網頁或文章裡的部份訊息，會習慣截圖後直接傳送出去，有些朋友則會先利用一些繪圖工具圈選重點的部份之後再分享，讓收到的人可以更快抓到想要傳達的訊息。

圈選的方式有兩種，一種是將要的選起來，另一種則是將不要的隱藏起來，「Snaplight」就是後者，它會自動將全圖先反灰，再讓使用者手動框選出想要強調的訊息範圍，因為明暗對比的關係，能讓重點的部份更加突顯出來！除了運用在截圖上外，你也可以使用拍照功能將實體的書籍、報章雜誌等內容，拍照截取後再利用它將想要分享的部份框選起來進行分享。

不小心框到錯誤的地方可使用無限去除功能，另外還提供圈選框高度鎖定功能，例如想要選許多個地方且希望圈選的高度是一樣的，就可以在選取第一個範圍後按下鎖定鈕，即可輕鬆畫出相同高度的範圍囉！完成的圖片可直接進行分享或儲存到相簿中。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Snaplight

Snaplight 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Tanner Christensen

Tanner Christensen 官方網站： http://tannerchristensen.com/

http://tannerchristensen.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Snaplight」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式其實會自動切換到相機功能，如果想要使用相簿中的圖片，只要取消拍照即可回到主程式畫面，由下方即可選擇開啟相簿。匯入照片後就會自動全圖反灰。

接著就直接用手指在畫面上框選出想要突顯的部份。

下方左側第一個按鈕可無限刪除上一個框選範圍，第二個按鈕則可依上一個圈選範圍為基準鎖定圈選框的高度。

框選完成後按右下角的按鈕即可選擇分享或儲存。