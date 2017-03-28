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Driver Genius 17 驅動程式備份、驅動程式偵測、自動更新工具

所謂的驅動程式是一般軟體與作業系統用來與硬體設備溝通、互動的中介程式，譬如說印表機、顯示卡、音效卡、網路卡…等設備，每一種硬體都得裝好驅動程式才能在電腦中正常運作。

儘管新版的 Windows 作業系統早已針對常見的硬體設備提供了專屬的驅動程式可用，不過某些特別的硬體設備如按鍵多一點的多功能滑鼠或手機、掃瞄器..等等，還是得另外安裝專屬的驅動程式才能讓全部功能正常運作。

如果你希望能將電腦中已經安裝好的驅動程式給備份下來，等以後要重灌時拿出來用，或希望能自動偵測、升級電腦中的驅動程式，可以試試 Driver Genius 這軟體。

Driver Genius 提供了驅動程式一鍵備份、驅動一鍵還原、自動偵測並升級最新版驅動程式、清除驅動程式殘留檔案、顯示硬體資訊、移除已失效的硬體殘跡…等等功能（部分功能只在付費版軟體才有），還提供了自動排程掃描、更新與硬體溫度監控、過熱警示..等功能。

如果你常常需要幫人重灌電腦或偶爾需要處理硬體裝置或驅動程式等問題，可以裝來用用看。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Driver Genius
  • 軟體版本：17.0.0.138
  • 軟體語言：英文、法文、德文…尚無中文版
  • 軟體性質：免費軟體（另有付費專業版，提供完整功能）
  • 檔案大小： 13.20 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/8/10 (32bit & 64bit)
  • 官方網站：http://www.driver-soft.com/
  • 軟體下載：按這裡

 

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