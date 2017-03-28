「Cubes」是一款蠻有趣的立方體拼圖遊戲，玩家需移動畫面上的立方體並利用其它故定的障礙物或遊戲區邊緣，想辦法將立方體調整組合成指定的圖案才能過關，因為圖案都是由一個個立方體所組成的，完成後的圖案看起來就像一幅像素畫。

一共有 66 個關卡，關卡間沒有順序之分，但還是建議從第一關開始先了解玩法並熟悉操作的技巧，之後再選擇其它想玩的關卡會比較好哦！不過遊戲沒有時間或移動步數的限制，而且有回到上一步的功能，所以基本上玩起來不會有太大的壓力，算是蠻休閒的益智遊戲。

遊戲的最大困難點大概就是所有的立方體會一起移動，如果沒注意到的話，很可能原本已經排好的部份又不小心被分開了，但過關的成就感蠻高的哦！遊戲為付費軟體，不過目前 iOS 版本正在限時免費中，有興趣的玩家們快快下載囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Cubes

Cubes 軟體語言： 英文

英文 開發人員： zPower Software FZE

zPower Software FZE 官方網站： https://www.facebook.com/Cubes-1817023048576047/

https://www.facebook.com/Cubes-1817023048576047/ 軟體性質： 付費軟體（iOS 版本限時免費中）

付費軟體（iOS 版本限時免費中） 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 6.0 以上 / Android 4.1 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

打開遊戲不囉嗦就直接看到關卡列表，先點入第一關了解玩法吧！

一開始還是有玩法教學，會以第一關為例用動畫的方式教你怎麼玩。基本上就是上下左右滑動即可控制立方體的滾動方向，利用畫面上其它固定不同的障礙物將立方體調整成畫面中間的指定圖案，並將完成的立方體移動至圖案上方即可過關。

接著就開始第一關，用分割畫面讓大家大概了解一下遊戲的過程。最後將完成的圖形移動到指定位置上即可過關。

圖形會逐漸有更多的變化，或是需由多色來組成圖案哦！