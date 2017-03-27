再過幾天就是五月天在台北大安森林公園的非售票演唱會，不知道有沒有朋友已經到現場準備卡位，想必當天的人潮一定相當可觀，如果來不及帶上螢光棒，其實手機早就成為各大演唱會、活動會場很常使用的氣氛物。

只要簡單的打開手機閃光燈或是利用螢幕燈就能取代螢光棒的功能，但如果想要有比較多的變化，Android 手機可以下載之前介紹的「螢光棒合集」，iPhone 使用者則可以參考這款「Glow Stick」。

「Glow Stick」是可以讓手機變身螢光棒的 App，包含三種螢光棒樣式，分別是長條狀、愛心與星型，可使用單色、隨機變色或選擇超吸睛的彩虹光，上下滑動即可調整亮度，在單色模式下也可左右滑動選擇喜歡的顏色，利用手機就能簡單增加熱鬧的氣氛不僅省錢也很環保哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Glow Stick

Glow Stick 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Oneko no Gundan

Oneko no Gundan 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 5.0 以上

iOS 5.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Glow Stick」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟後預設顯示長條型的螢光棒，點擊下方的開關即可點亮。

左右滑動可換顏色，上下滑動調整亮度，點擊左下角可切換成隨機變色與彩虹光模式。

在畫面上點擊兩次即可切換成星星或是愛心。