再過幾天就是五月天在台北大安森林公園的非售票演唱會，不知道有沒有朋友已經到現場準備卡位，想必當天的人潮一定相當可觀，如果來不及帶上螢光棒，其實手機早就成為各大演唱會、活動會場很常使用的氣氛物。
只要簡單的打開手機閃光燈或是利用螢幕燈就能取代螢光棒的功能，但如果想要有比較多的變化，Android 手機可以下載之前介紹的「螢光棒合集」，iPhone 使用者則可以參考這款「Glow Stick」。
「Glow Stick」是可以讓手機變身螢光棒的 App，包含三種螢光棒樣式，分別是長條狀、愛心與星型，可使用單色、隨機變色或選擇超吸睛的彩虹光，上下滑動即可調整亮度，在單色模式下也可左右滑動選擇喜歡的顏色，利用手機就能簡單增加熱鬧的氣氛不僅省錢也很環保哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Glow Stick
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Oneko no Gundan
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 5.0 以上
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Glow Stick」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
開啟後預設顯示長條型的螢光棒，點擊下方的開關即可點亮。
左右滑動可換顏色，上下滑動調整亮度，點擊左下角可切換成隨機變色與彩虹光模式。
在畫面上點擊兩次即可切換成星星或是愛心。