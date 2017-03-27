一般人拍照大多對準了、看順眼了卡嚓的就拍下去，但是在拍像有海平面、房子或是左右平衡的圖像…等有明顯線條的景物時，就會發現鏡頭只要有一點點的歪斜，在照片上看起來就會很明顯，如果你拍照時總會有眼歪手斜的毛病，可下載這款「LVL CAM」來幫你輕鬆校正哦！

它並不是一款照片後製程式，而是直接在你拍照時就協助調整鏡頭的平衡，在畫面上會出現水平線以及水平儀，可同時偵測三種角度的平衡，當完全平衡時就會顯示為綠色，此時拍下的照片就會端正有型。

除了手動模式外，程式還提供自動快門，可在完全平衡時自動拍照並可進行連拍，另外可開啟輔助格線並支援鬼影功能、自訂對焦與測光位置，以後只要使用「LVL CAM」就不用擔心會拍出歪斜的照片了。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： LVL CAM

LVL CAM 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Daniel LLC

Daniel LLC 官方網站： https://twitter.com/lvlcam

https://twitter.com/lvlcam 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 6.0 以上

iOS 6.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「LVL CAM」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式畫面上就會顯示水平線與水平儀，此時即可調整 iPhone 或 iPad 的角度，當連成一線、白點在白圈正中間時，就會顯示為綠色，按下方的拍照鈕即可拍下照片。

若想讓相機在完全平衡的狀態下自動拍照，可開啟自動快門功能。在畫面上以兩指點擊即可自訂焦點與測光位置，點擊「AE/AF」則可鎖定位置。

另外可開啟輔助格線與鬼影功能。鬼影功能會自動以半透明方式顯示最近一張照片在畫面上。

由右下角可開啟相簿，就可將任何的照片設置為鬼影。