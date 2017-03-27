很久很久以前，想要幫自己拍的照片加工、美化的話，得先要把圖檔上傳到電腦，然後再用滑鼠點來點去、拉來拉去，有時候要字型沒字型、要貼圖沒貼圖、要特效沒特效的…。全部搞定之後，還得想辦法傳回手機、設成桌布或傳給你的朋友。

現在！有「相片大師」這個 APP，全部都可以快速搞定！不管你想做早安圖、晚安圖、生日快樂或年節賀卡…甚至編修、裁切、美化、加工一起出遊的合照或自拍照，通通都可以用這軟體來做。做好的圖檔還能直接用 LINE 或 Facebook 分享出去，相當方便。

「相片大師」用起來簡單，實際上的功能卻相當完整且強大，除了基本的圖片裁切/旋轉/水平或垂直翻轉/鏡像等功能之外，還能輕易的針對相片的色調/曝光/對比/明亮/色彩曲線/飽和度/銳利度/色相/白平衡…等細節做後製與調整，並提供超多濾鏡特效與各種抽色、換色、螢光筆刷…亮晶晶的光影特效等。

如果你喜歡的話，還可輕易幫圖片加相框、貼上超潮的貼紙、合成趣味實景，還能把其他超威的背景圖拿來合成、疊印。萬一照片拍不好的話，還提供柔膚特效、魚眼效果、去除拍照時的紅眼..等，更厲害的是還能輕鬆移除畫面中的物件（傳說中的數位撿垃圾）。簡直是一個前所未見、集大成的超強工具，而且還免費使用（廣告有點煩就是了）！

使用方法：

第1步 安裝好「PhotoDirector 相片大師」之後，開啟 App 並點一下「編輯」，選取你要修圖的照片，然後按畫面下方的按鈕執行不同功能。

另外也可直接點「相機」來拍照，拍照的同時可立即套用各種特效。

第2步 點一下下方的按鈕後或出現各種調整、修圖功能，譬如說裁切、旋轉、翻轉或調整色調、敏銳度…等等，還有各種形狀遮罩讓我們套用在照片上做出不容的感覺。

第3步 各種相片合成特效…