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「Journey of Return」充滿緩慢氛圍的跳棋益智解謎遊戲（iPhone, iPad）

「Journey of Return」是一款以跳棋遊戲為基礎的益智解謎遊戲，分為故事模式與無限模式，在故事中一隻小狐狸不知道發生了什麼事，記憶被分散到了四處的花朵中，而牠為了找尋自己存在的意義，必須一一將這些記憶收集回來。

每朵花都包含三個關卡，需要玩家幫忙解開謎題，這裡使用的跳棋規則與一般印象中的不太一樣，在棋盤上會放置幾個棋子，但棋子本身不能移動，必須中間隔著另一顆棋才能跳，一旦起步後，若接下來還有可前進的路徑，棋子就會自動跳到不能跳為止，目標是要讓其中一顆棋子跳入洞中即可過關。

遊戲沒有步數的限制，且搭配著沉靜的背景音效，營造緩慢的氣氛讓玩家可以慢慢思考，卡關時有提示可使用但免費的提示用完後，就必須觀看廣告或付費取得囉！在故事模式中一共有一百個關卡，而且會有越來越多不同的障礙或機關出現來增加遊戲的挑戰性。

無限模式則在一個棋盤中每移動一步就會新增更多的棋子，若能讓棋子跳動的越多步，就能消除部份棋子，遊戲可一直進行到棋盤被填滿為止，盡可能的獲得越高的分數吧！還可連接 Game Center 與其他玩家一較高下哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Journey of Return
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：MoMoGame
  • 官方網站：http://momogame.net
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Journey of Return」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

遊戲分為故事與無限模式，但需先玩過故事模式才能解鎖無限模式。點擊花朵開始進行第一關。

 

一開始會有玩法說明，要移動棋子必須隔著另一顆棋子才行，單獨一顆棋子是無法移動的。前面幾關都會有移動提示，跟著走就能過關，也可以順便熟悉玩法。

 

將棋子跳入洞中即可過關，一朵花包含三個關卡，需一一解謎才能完全過關。

 

三關都過後即可幫狐狸取回記憶。接下來的關卡就不會出現手指，但仍會用光線指引。

 

隨著關卡的進行會開始出現各種挑戰，如左圖在洞口右側有個白色的障礙物，會阻擋棋子的前進，需想想別的過關路徑。點擊右下角的「？」可以看到之後還會有更多不同的挑戰哦！

 

卡關時可使用右上角的「電燈泡」提示，有三次免費的提示機會，之後就需看廣告或付費購買囉！

 

無限模式以同樣的跳棋規則來玩，只要連跳的次數達一定程度即可消除部份棋子，但每移動一步就會新增更多的棋子，當所有的空格都被填滿時就會結束遊戲。

 

 

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