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[限時免費] 急性子不能玩的「Teeter」物理移動彈珠遊戲（iPhone, iPad）

第一次接觸「Teeter」時，就跟第 0 關糾纏了好一陣子，想說也太難了吧！殊不知其實是自己太躁進的關係，才會裹足不前遲遲無法推進關數，因為「Teeter」實在是一款需要冷靜面對的物理類移動彈珠遊戲。

玩家透過點擊螢幕的左右兩側控制底部的平台高低，逐漸將平台上的彈珠移動到目標洞口即可過關，彈珠會隨著平台的左右高低滑動，高低差太大時，彈珠咻的一下就會飛出平台而失敗，有時雖然已將左右高度及時做了調整，彈珠還是會因為重力加速度的關係持續滑出平台，所以在玩這款遊戲時，必須一點一點的慢慢調整左右平衡。

一共有 120 個關卡，相信能走到最後一定是耐心異於常人而且很謹慎的人，隨著關卡的進行，畫面上會開始出現其它的惡魔洞以及更多會伸縮的活動機關，不小心掉入惡魔洞就必須重來，有時間差的活動機關會阻擋你調整平台高度的時機，很容易被陷害而失敗哦！如果不知道自己有沒有耐心的話，「Teeter」會是個很好的測試工具。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Teeter
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：The Frosty Pop Corps Inc.
  • 官方網站：http://www.frostypop.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 7.0 以上
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Teeter」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

搭配了輕鬆愉快的音樂，讓遊戲玩起來不致於太過緊繃，點入即可開始第 0 關，點擊畫面左右側可分別調整平台的左右高低。

 

將平台上的彈珠投入目標洞中即可過關。

 

錯過洞口或飛出平台都算失敗，投入即可接續下一關。

 

隨著關卡數越來越高，也會出現各種不同的阻礙，像總出現在討厭的地方的惡魔洞，一個不小心就會掉進去，會伸縮的活動機關則可能會妨礙你調整平台的時機。

 

如果覺得深紫色的背景太過黑暗，只要搖搖手機就可以變的很繽紛哦！但你放心，關卡還是一樣難的。

 

 

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