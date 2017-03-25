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uCiC 問答式照片交流社群，用陌生人的眼睛幫你看遍全世界（iPhone, Android）

「uCiC」的名稱看起來與 PTT 上的流行用語「UCCU」有點類似，但事實上一點關係也沒有，它是一款用照片相互交流的社群 App，只要加入就可以向世界各地的其他使用者發問，例如「我沒去過那裡，你可以拍張照給我看嗎？」或是「在街上都是什麼樣類型的車？」、「那裡天氣如何？」…等，接著就等對方分享照片回來，讓你透過陌生人的眼睛看遍全世界。

除了照片之外也可請求拍攝動態影片，不過很難預測對方會送什麼照片或影片來就是了，所有的照片都會被公開在程式中，除了主動發問之外，也可去欣賞其他人已分享的照片，並可針對喜歡的照片給「愛心」或留言評論。

另外一加入後其他使用者也會在地圖上找到你，並向你發問，雖然都是英文，但程式有自動翻譯功能，在拍攝畫面上就會將問題翻譯成中文，在瀏覽照片時也可隨時使用翻譯功能查看其他人留言內容哦！所以不太需要擔心語言的問題，倒是比較建議常在外走跳的人使用，不然真的很難分享一些有意義的照片啊！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：uCiC
  • 軟體語言：簡體中文,英文
  • 開發人員：Snapwise Inc.
  • 官方網站：http://ucic.vc/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 因裝置而異
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

操作畫面：

初次使用向左滑到底按下「開始」。

 

接著是發問教學，在地圖上會看到許多長的像太極符號的圖示，每一個圖示代表一位使用者，點擊即可向他發問問題。

 

發問問題後需填寫簡單的資料建立帳號，也可使用 Facebook 或 Google 帳號登入。

 

最後再允許分享你的地點，就能開始使用啦！地圖上以數字代表該區域存在的使用者數量。

 

你可以一直拉近直到看見符號，點選即可向他發問問題，如果不知道該問什麼，也可以從下面的範例句開始，然後選擇想要獲得照片還是影片的回饋，再按下「發送」即可。

 

當你加入之後也會陸續收到問題，可直接點擊通知欄的問題或到程式的「通知」中點選回答。

 

如果當下看不懂問題也沒關係，進入拍攝畫面時上方的問題就會自動翻譯成中文囉！雖然翻的不順，但至少知道在問什麼。接著使用下方的按鈕拍照或錄影，可加上簡單的描述後進行分享。

 

在「發現」裡可以看到其他使用者所分享的照片，點入照片就可以看到是誰分享的，以及發問的問題與回覆的內容，一樣可使用翻譯將內容翻成中文哦！

 

喜歡的照片可給個愛心鼓勵，點入評論則可留言給對方或查看大家的留言內容，這邊也可以使用翻譯功能。

 

「個人資料」裡可以看到自己分享與收到的照片。由右上角進入設置則可修改顯示名稱。

 

 

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