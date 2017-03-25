工作或生活中的時間總是被許多事情分割，如果想計算做某件事情或某個專案到底花了多少時間完成，其實並不容易如果你沒有「ClockWork」的話。

「ClockWork」是一款可以幫助你統計時間的工具，可同時建立多個項目並行計算，當開始執行某個項目時，即可點擊計時器開始記錄時間，在暫時休息或停止執行時再次點擊計時器即會結算此段時間，簡單來說有點像打卡鐘的概念，不論一天分幾個段落都能幫你一一記錄下來。

為了更方便記錄，程式有提供桌面小工具或也可選擇在通知欄中顯示快捷鍵，要開始、停止記錄都相當容易。在程式中還有提供圖表統計工具，只要一眼就能看出各項目間所花費的時間比例，除了用於工作外，生活中的大小事有需要的話其實也可利用它來計算哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： ClockWork

ClockWork 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Anatoly Khristianovsky

Anatoly Khristianovsky 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「ClockWork」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

點擊「＋」新增項目，例如你同時有兩個專案在進行，就可以分別新增，並選擇不同的代表色。

新增項目後，介面也會隨著所選的代表色而改變。點擊左上角展開選單，再次點擊「＋」即可新增其它的項目。

若想在通知欄中加入快捷按鈕，可在「SETTINGS」裡開啟功能。

隨時下拉通知欄即可點擊開始計時，點擊「<」或「>」可切換不同項目，要停止計時一樣也可在此操作。

在主程式中可由上方切換成月曆模式，點擊右上角的「筆」可調整一個星期的開始日或是點擊日期設定休息日與工作日。

點擊日期可查看當天的工作時間紀錄，點擊「＋」則可手動輸入時間。在右上角像閃電的符號可點入查看圖表分析。

「STATISTICS」可用圓餅圖來查看各項目之間的比例關係，點擊右上角可加入其它的事件項目。

點擊「＋」選擇要加入項目。

在下方可選擇要查看的時間區間。

「ARCHIVE」則可備份紀錄。

也可在桌面加入「ClockWork」小工具，可分別選擇要加入的項目以及調整透明度。（如何新增桌面小工具：可參考此篇）