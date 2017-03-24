自從寫 blog 的人越來越少、大家的時間都被 Facebook 給吸引走之後，使用 RSS 技術的各種訂閱服務也跟著漸漸沒人用了。

不過我還在用…

儘管 Facebook 看起來很方便，不過 FB 的內容過濾機制還是常常會把一些其實很重要的內容給排除掉，讓大家以為已經滑了一整天臉書實際上卻漏掉了很多重大事件或新聞（實際上是看了更多廣告）。如果你不想被自己無意中建立起來的同溫層給蒙蔽或限縮視野，也許可以把 RSS 再挖出來用，透過較傳統的方式訂閱更完整、更即時的各式資訊。

以下介紹 Mac 電腦專用的 Vienna 閱讀器，以相當簡潔、乾淨且清楚的版面設計讓我們訂閱各式 RSS 內容。除了傳統類似 Email 軟體的那種上下或左右兩欄的閱讀方式，還提供了「一頁式」的閱讀清單，並提供多頁籤瀏覽模式在內嵌的瀏覽器中快速瀏覽完整內文，相當方便。

更方便的是 Vienna 提供了多種版面配置與佈景樣式可供選擇，行有餘力還可以自行修改配色、字體與各種樣式，且能隱藏、顯示或調整工具列上面的各種圖示與按鈕，讓它完全符合自己的使用需求。