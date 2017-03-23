如果簡單就是你的生活風格，那麼在想必你的手機桌布也不喜歡太過花俏，但只有單色桌布是否又顯的有些無趣呢？那就讓「Minimal Wallpaper」為你的生活添加些許色彩吧！

在「Minimal Wallpaper」主要提供插畫風格的桌布設計，大多都是單色背景加上一個小小的插圖而已，看起來雖然簡單，但卻留給使用者無限的想像，喜歡的桌布可加入最愛，日後想要更換桌布時找起來會比較方便。

在程式中可直接將圖片設置為桌布，若想用於鎖屏畫面也可另存圖片到相簿中再手動設定，而除了插畫風格的桌布外，其實還有提供其它像是冬季、日落、月亮、瀑布、可愛、獨角獸…等不同風格的主題桌布可選用，選擇相當多元哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Minimal Wallpaper

Minimal Wallpaper 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Pinza

Pinza 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Minimal Wallpaper」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式即可看到許多的插畫風格桌布。

點入可選擇加入最愛或下載到相簿中，「SET AS WALLPAPER」可調整要使用的桌布範圍，再按下「Set As Wallpaper」即可完成設置。

看起來簡單不複雜但又能帶來樂趣。

由上方切換到「MY FAVORITES」可看到加入最愛的桌布。「ALL CATEGORIES」則還有更多不同的主題桌布可選用哦！