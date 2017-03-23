如果簡單就是你的生活風格，那麼在想必你的手機桌布也不喜歡太過花俏，但只有單色桌布是否又顯的有些無趣呢？那就讓「Minimal Wallpaper」為你的生活添加些許色彩吧！
在「Minimal Wallpaper」主要提供插畫風格的桌布設計，大多都是單色背景加上一個小小的插圖而已，看起來雖然簡單，但卻留給使用者無限的想像，喜歡的桌布可加入最愛，日後想要更換桌布時找起來會比較方便。
在程式中可直接將圖片設置為桌布，若想用於鎖屏畫面也可另存圖片到相簿中再手動設定，而除了插畫風格的桌布外，其實還有提供其它像是冬季、日落、月亮、瀑布、可愛、獨角獸…等不同風格的主題桌布可選用，選擇相當多元哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Minimal Wallpaper
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Pinza
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.0 以上
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Minimal Wallpaper」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
開啟程式即可看到許多的插畫風格桌布。
點入可選擇加入最愛或下載到相簿中，「SET AS WALLPAPER」可調整要使用的桌布範圍，再按下「Set As Wallpaper」即可完成設置。
看起來簡單不複雜但又能帶來樂趣。
由上方切換到「MY FAVORITES」可看到加入最愛的桌布。「ALL CATEGORIES」則還有更多不同的主題桌布可選用哦！