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簡單就很有型！Minimal Wallpaper 插畫風桌布（Android）

如果簡單就是你的生活風格，那麼在想必你的手機桌布也不喜歡太過花俏，但只有單色桌布是否又顯的有些無趣呢？那就讓「Minimal Wallpaper」為你的生活添加些許色彩吧！

在「Minimal Wallpaper」主要提供插畫風格的桌布設計，大多都是單色背景加上一個小小的插圖而已，看起來雖然簡單，但卻留給使用者無限的想像，喜歡的桌布可加入最愛，日後想要更換桌布時找起來會比較方便。

在程式中可直接將圖片設置為桌布，若想用於鎖屏畫面也可另存圖片到相簿中再手動設定，而除了插畫風格的桌布外，其實還有提供其它像是冬季、日落、月亮、瀑布、可愛、獨角獸…等不同風格的主題桌布可選用，選擇相當多元哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Minimal Wallpaper
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Pinza
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Minimal Wallpaper」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

開啟程式即可看到許多的插畫風格桌布。

 

點入可選擇加入最愛或下載到相簿中，「SET AS WALLPAPER」可調整要使用的桌布範圍，再按下「Set As Wallpaper」即可完成設置。

 

看起來簡單不複雜但又能帶來樂趣。

 

由上方切換到「MY FAVORITES」可看到加入最愛的桌布。「ALL CATEGORIES」則還有更多不同的主題桌布可選用哦！

 

 

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