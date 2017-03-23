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來不及下載「Life Clock」就下載「死亡時鐘」（Android）

前幾天介紹的「Life Clock」不明白為什麼一介紹就無預警的下架了，難道是必須默默使用的黑暗魔法程式，一見光就會消失？！那我就真的無法確定這款「死亡時鐘」會存在多久了，大家就看緣份吧！

以前的人很忌諱談到死亡（所以做保險的都沒朋友了），但現在觀念越來越開放，大家就比較能打開心房接受這類型的話題，甚至我們的衛福部也在推動健保 IC 卡註記「預立安寧緩和意願書」，可在自己還能做主的時候決定在疾病末期病危時是否要放棄急救、插管…等治療行為，想進一步了解的可到各大醫院做詢問哦！趁機宣導一下。XD

「死亡時鐘」是一款可以利用 24 條題目來幫你預估死亡時間的 App，至於準不準確並不是重點，而是它的目的也是在於要提醒使用者珍惜時間，因為生命有限，給出一個時限人們會比較有被警惕的感覺，事實上生活裡時時刻刻都在變化，而你的一個決定也可能改變未來哦！

死亡時間一樣以天數來呈現，在主程式中會顯示目前時間與剩餘天數，還會搭配秒針的滴答聲，很有流逝感，另外可拉至桌面當時鐘使用，同樣會顯示剩餘天數，雖然不能放在鎖屏畫面，放在桌面也一樣有提醒作用，不過配色真的有待加強就是了。想要被警惕一下的朋友可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：死亡時鐘
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：BARCLAY
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 3.0 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「死亡時鐘」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

開發者在起頭就說了一段很有意義的話，但沒有中文可以看，大家查查字典嘿！然後字典不要收起來等一下會用到。按下「Start」再點入「Test」。

 

接著就要做完 24 條題目，會問你生日、有沒有結婚、有沒有過勞、抽煙、喝咖啡、太胖…等問題。對！都是英文，我自己也是搭配字典才做完，只要過了這一關，後面就沒有英文會出來打擾你了。點擊就會出現選項，依序回答完所有問題再按下「Complete」。

 

回答完問題就會幫你計算死亡天數，在這裡畫面中就會出現秒針的滴答聲，聽起來不知道為什麼毛毛 der。接著還可以在桌面新增小工具（如何新增桌面小工具：可參考此篇）。

 

找到「Death Clock」就能加到桌面上，但配色真的有點 NG 啊！

 

 

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